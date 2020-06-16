Старые тестеры в период пандемии: как в магазине косметики в Киеве подвергают людей опасности

Популярный украинский мультибрендовый магазин косметики "Бомонд" не предоставил новые тестеры продукции клиентам, несмотря на то, что в стране продолжает действовать адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса.

Так, большинство косметических брендов, в частности речь идет об элитной марке Chanel, обязали официальных дистрибьюторов предоставить новые пробные экземпляры с целью предотвращения распространения COVID-19. Несмотря на это, в одном из магазинов сети "Бомонд" пренебрегли элементарными правилами безопасности.

Изданию OBOZREVATEL сообщили о наличии старых тестеров, которые, вероятно, могут быть "рассадниками" вируса (видео смотрите в конце материала).

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Почему нельзя пользоваться старыми тестерами косметики

Эпидемия COVID-19 внесла определенные коррективы в работу всех сегментов торговли. Особенно это коснулось бьюти-индустрии. После открытия торговых площадок, помимо усиленной дезинфекции и соблюдения ограничений про количеству посетителей на территории магазина, от владельцев также требовалось полное обновление расходных материалов, а именно тестеров, очищающих спонжев и т. д. Также продавцы и клиенты должны пользоваться масками и санитайзерами для рук.

Очевидно, что несоблюдение этих норм приводит к активному распространению вирусных заболеваний, в частности COVID-19.

Скриншот видео

Что произошло в магазине "Бомонд" в Киеве

В одном из магазинов сети "Бомонд" посетителю предложили старые тестеры губной помады. Пробники были пустыми, что дает повод для вывода – ими пользовались еще до оглашения карантина в Украине. Такие экземпляры являются опасными для использования.

При этом, по словам администратора, вся тестовая продукция была предоставлена уже после окончания карантина. Со слов очевидцев, в первые дни после открытия магазина, наплыва посетителей не было. Более того, на момент съемки видео на территории торговой площадки находилось менее десятка покупателей.

Скриншот видео

Следовательно, администрация или персонал пренебрегли обязательными мерами предосторожности, подвергая своих клиентов опасности.

Как вышли из ситуации другие магазины брендовой косметики

В то же время, другие магазины косметики нашли выход из ситуации. В частности, некоторые торговые площадки запрещали пользоваться тестерами косметики, если те вызывали сомнения в новизне.

К примеру, одна из топовых сетей продажи косметики предлагала альтернативу: если клиент видит, что "пробник" косметической продукции уже не новый – они не разрешали использовать его на коже. Как вариант, если речь идет о декоративной косметике – проверить цвет и текстуру на салфетке, после чего обязательно продезинфицировать руки.

Видео инцидента:

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая, в Киеве разрешили работу торгово-развлекательных центров и отелей. При этом ряд ограничений в них все равно продолжает действовать.