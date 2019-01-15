Стал звездой сети: заключенный из Киева превратил домашний арест в модный показ

Политтехнолог из Киева Владимир Петров, которого в конце 2018 года суд приговорил к домашнему аресту из-за подозрений в организации секс-скандала, стал звездой сети. Мужчина превратил меру пресечения в показ мод.

По приговору суда мужчина должен оставаться под арестом до 28 января 2019 года. Полицейские ежедневно приезжают к Владимиру, чтобы сфотографировать его для отчетов. Заключенный, в свою очередь, развлекает правоохранителей яркими образами. Снимки Петров публикует в Twitter, за которым уже начали следить почти 8 тысяч фолловеров.

Сижу под домашним арестом, дважды в день приезжают фотографировать мусора, типа контроль. Решил развлекаться разными луками: pic.twitter.com/znn1DFP5gW — Король обезьян (@vova_lumpen) 30 декабря 2018 г.

"За время домашнего ареста я мог бы подтянуть английский, написать книгу рассказов, накачать пресс или грудь, сделать ремонт. Но мне нравится сидеть в кресле и страдать, думая о несправедливости. Дважды в день приезжают фотографировать "мусора", типа контроль. Решил развлекаться разными луками", – рассказал Петров.

По его словам, ни одной вещь в образах не повторяется, а "уникальных" нарядов мужчине хватит, даже если домашний арест продлят еще на два месяца.

#prisonerlook продолжается уже неделю. Каждый день на контроль к ментам выхожу новый я. pic.twitter.com/IEGbiylN6J — Король обезьян (@vova_lumpen) 2 января 2019 г.

#домашнийарест #prisonerlook Продолжаю радовать ментов которые ежедневно приезжают меня фотографировать для контроля и отчета. Домашний арест может быть веселым, ребята! pic.twitter.com/ECkDmFtks1 — Король обезьян (@vova_lumpen) 5 января 2019 г.

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#prisonerlook #домашнийарест ещё три дня прошло, порадовал ментов ещё тремя look'ами. Одежды меньше не становится, фантазии тоже полным полно. Вперёд к мировой славе! pic.twitter.com/JJkItRgAIA — Король обезьян (@vova_lumpen) 8 января 2019 г.

Новая порция #prisonerlook от скучающего под #домашнийарест кандидат в президенты Украины. Канал Россия-24 сняла сюжет про мои луки, я проморозился от личного комментария https://t.co/0jYILGZlpl , представили меня как злостного антимусорского антисистемщика и это истинная правда. pic.twitter.com/pvvGyvgjOW — Король обезьян (@vova_lumpen) 11 января 2019 г.

Продолжаю наряжаться к приезду мусоров, ребята. #prisonerlook прошедших трёх дней. Пока ни одного повтора ни одной вещи, но есть подозрение, что через неделю придется начать миксовать шмот. А может нет. pic.twitter.com/mPWPtDlHs1 — Король обезьян (@vova_lumpen) 14 января 2019 г.

Напомним, что Владимир Петров был задержан по обвинению в организации секс-скандала вокруг мужа замглавы ГБР Ольги Варченко – Александра Варченко. Петров все обвинения отрицает. При этом в соцсетях он весьма нелестно отзывается об украинских правоохранителях.

"Я прекрасно знаю, что 100% истории с уголовным делом растет именно из моего отношения и высказываний в адрес украинских силовых структур. Я ни капельки не чувствую себя жертвой режима или системы, наоборот чувствую жертвами всех этих несчастных, которые вынуждены в силу своей мусорской профессии вокруг меня виться, искать, копать и придумывать", — уверен Петров.

Недавно Владимир Петров заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский канал "Россия 24" в прайм-тайм процитировал украинского блогера и политтехнолога Владимира Петрова, который на своих бордах о полиции пишет аббревиатуру А.С.А.В., а в Twitter называет полицейских "мусорами".

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