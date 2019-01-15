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/Мода

Стал звездой сети: заключенный из Киева превратил домашний арест в модный показ

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Политтехнолог из Киева Владимир Петров, которого в конце 2018 года суд приговорил к домашнему аресту из-за подозрений в организации секс-скандала, стал звездой сети. Мужчина превратил меру пресечения в показ мод.

По приговору суда мужчина должен оставаться под арестом до 28 января 2019 года. Полицейские ежедневно приезжают к Владимиру, чтобы сфотографировать его для отчетов. Заключенный, в свою очередь, развлекает правоохранителей яркими образами. Снимки Петров публикует в Twitter, за которым уже начали следить почти 8 тысяч фолловеров.

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"За время домашнего ареста я мог бы подтянуть английский, написать книгу рассказов, накачать пресс или грудь, сделать ремонт. Но мне нравится сидеть в кресле и страдать, думая о несправедливости. Дважды в день приезжают фотографировать "мусора", типа контроль. Решил развлекаться разными луками", – рассказал Петров.

По его словам, ни одной вещь в образах не повторяется, а "уникальных" нарядов мужчине хватит, даже если домашний арест продлят еще на два месяца.

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Напомним, что Владимир Петров был задержан по обвинению в организации секс-скандала вокруг мужа замглавы ГБР Ольги Варченко – Александра Варченко. Петров все обвинения отрицает. При этом в соцсетях он весьма нелестно отзывается об украинских правоохранителях.

"Я прекрасно знаю, что 100% истории с уголовным делом растет именно из моего отношения и высказываний в адрес украинских силовых структур. Я ни капельки не чувствую себя жертвой режима или системы, наоборот чувствую жертвами всех этих несчастных, которые вынуждены в силу своей мусорской профессии вокруг меня виться, искать, копать и придумывать", — уверен Петров.

Недавно Владимир Петров заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский канал "Россия 24" в прайм-тайм процитировал украинского блогера и политтехнолога Владимира Петрова, который на своих бордах о полиции пишет аббревиатуру А.С.А.В., а в Twitter называет полицейских "мусорами".

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Место
УкраинаКиев
Теги
Модакурьез
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