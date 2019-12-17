Срочно снимите это! Какие головные уборы необходимо забыть

Планируя свой зимний гардероб, необходимо помнить о головных уборах. Важно, чтобы они были стильными и современными, поскольку даже такая незначительная деталь, как шапка или шляпа - может полностью испортить образ.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, какие вещи следует выбросить из гардероба.

Шапки со стразами

Камни, надписи из страз или блестящие узоры на шапках - стоит убрать подальше в шкаф, а лучше выкинуть. В этом сезоне такие головные уборы окончательно утратили актуальность.

Меховые ушанки

Шапки-ушанки из меха могут стать интересным аксессуаром для фотосессии в заснеженном лесу или горах. Но в повседневных образах такие головные уборы смотрятся неактуально. Еще один минус этой модели – ее сложно комбинировать с верхней одеждой.

Шапки с вуалью

Шапки с вуалью создают - абсолютный антитренд зимы 2020 года. Такие головные уборы выглядят нелепо и абсолютно не модно. Если уже очень хочется носить вуаль - выбирайте шляпки.

Снуды

Этот гибрид шарфа и шапки успел порядком поднадоесть. Лучше заменить его привычной вязаной шапкой и шарфом.

Комплекты шапка + шарф + перчатки

Главным антитрендом можно считать вязаные комплекты из пряжи одного оттенка. И если одинаковые шапка и шарфик еще имеют право на существование в гардеробе истинной модницы, то "трио", в котором присутствуют перчатки или варежки, связанные теми же нитками – это моветон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 7 зимних вещах, которые должны быть в шкафу у каждой девушки. Зимой гардероб требует особой заботы и внимания, поскольку в нем должны быть не только красивые вещи, но и теплые и практичные.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!