Самые популярные спортивные куртки из 90-х: подборка раритетных фото

В сети показали, как выглядели спортивные куртки в 80-90-х годах.

Раритетным снимком с несколькими фасонами такой одежды поделился Telegram-канал "Девяностые": спортивные куртки того времени, как известно, были пестрыми и яркими.

Так, главной чертой того времени было желание выделиться, при этом достать модную одежду было непросто из-за дефицита.

Спортивные куртки 90-х Скриншот

Потому вполне закономерно, что спортивные костюмы стали главным трендом 90-х. Они были универсальным предметом гардероба, который носили на дискотеку, в театр или просто на прогулку.

Фасоны спортивных курток 90-х Фото: Pinterest

Спортивные костюмы в 90-х были универсальным предметом гардероба Фото: Pinterest

Спортивные костюмы были главным трендом 90-х Фото: Pinterest

Спортивные костюмы носили на дискотеку, в театр и просто на прогулку Фото: Pinterest

Спортивные куртки 90-х были пестрыми и яркими Фото: Pinterest

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети сравнили девушек в США и в СССР в 80-х годах: показательное фото.