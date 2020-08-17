Самые популярные спортивные куртки из 90-х: подборка раритетных фото

Анна Паскевич Мода 04:12, 17.08.2020

В сети показали, как выглядели спортивные куртки в 80-90-х годах.

Раритетным снимком с несколькими фасонами такой одежды поделился Telegram-канал "Девяностые": спортивные куртки того времени, как известно, были пестрыми и яркими.

Так, главной чертой того времени было желание выделиться, при этом достать модную одежду было непросто из-за дефицита.

Спортивные куртки 90-х
Скриншот

Потому вполне закономерно, что спортивные костюмы стали главным трендом 90-х. Они были универсальным предметом гардероба, который носили на дискотеку, в театр или просто на прогулку.

Фасоны спортивных курток 90-х
Фото: Pinterest
Спортивные костюмы в 90-х были универсальным предметом гардероба
Фото: Pinterest
Спортивные костюмы были главным трендом 90-х
Фото: Pinterest
Спортивные костюмы носили на дискотеку, в театр и просто на прогулку
Фото: Pinterest
Спортивные куртки 90-х были пестрыми и яркими
Фото: Pinterest

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети сравнили девушек в США и в СССР в 80-х годах: показательное фото.

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