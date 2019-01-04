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"Соглашение Дианы": СМИ пронюхали о договоре Маркл и Миддлтон

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Весь 2018 год таблоиды непрестанно обсуждали стиль герцогини Сассекской Меган Маркл и ее нарушения королевского протокола: яркий маникюр, джинсы на приемах и многое другое. По сравнению с ней герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон — настоящая скромница и любимица королевы.

Как сообщает Elle, ссылаясь на королевских инсайдеров, этот разительный контраст между двумя герцогинями возник намеренно. Еще якобы с самого начала отношений с принцем Гарри, Меган договорилась со своей подругой-стилистом Джессикой Малруни, что ее стиль будет контрастировать с образом герцогини Кембриджской. Ведь Маркл не могла допустить, чтобы ее обвиняли "в копировании гардероба Кейт".

"Соглашение Дианы": СМИ пронюхали о договоре Маркл и Миддлтон
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Поэтому Меган предпочитает более темные, глубокие оттенки и нередко позволяет себе носить рубашки и брюки. Что касается Кейт, она любит более светлые и яркие тона, а также чаще носит платья.

"Соглашение Дианы": СМИ пронюхали о договоре Маркл и Миддлтон
"Соглашение Дианы": СМИ пронюхали о договоре Маркл и Миддлтон

Также отмечается, что таким образом, между стилистами двух герцогинь существует соглашение, которое было между принцессой Дианой и Сарой Фергюсон в 1980—1990 года, которые играли на контрастах и часто появлялись на официальных мероприятиях в весьма вызывающих, как для того времени нарядах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские журналисты подсчитали затраты на парадные гардеробы герцогинь королевской семьи Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Персоны
Меган МарклКейт Миддлтон
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