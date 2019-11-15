Снимите и не позорьтесь: топ-5 крутых вещей, которые не носят после 30 лет

В 30 лет уже не наденешь то, что носил в 20. В этом возрасте некоторые вещи могут смотреться просто нелепо.

Яркие вещи, пластиковые украшения, короткие топики не подчеркнут вашу женственность! OBOZREVATEL подготовил топ-5 крутых вещей, которые не советует носить после 30 лет.

1. Футболки со смешными принтами

Веселые принты не красят женщину фото: pixabay.com

Рваные джинсы и яркие принты скорее подойдут для подростка – после 30 стилисты рекомендуют отдавать предпочтение хорошо скроенной футболке из струящейся ткани: вискозы или шелка. А красивый вырез подчеркнет изящество фигуры.

2. Мини-юбки

Мини-юбки не придают женственности фото: pixabay.com

Мини-юбки взрослой женщине лучше заменить на более женственные и элегантные фасоны: юбки-карандаши, миди или солнце. Лучший выбор – платье, это всегда и красиво, и удобно.

3. Веселые колготки

Вместо пестрых стилисты рекомендуют колготы темных тонов фото: pixabay.com

Яркие колготки, если они есть в вашем гардеробе, лучше выкинуть или отдать кому-то помладше. Стилисты рекомендуют черные колготки, графитовые или черно-синие.

4. Короткие топы

Короткие топы подойдут лишь для вечеринки фото: X-style

Кроп-топы очень популярны, но уместны лишь для вечеринки. Альтернатива для повседневного образа – топы с открытой спиной – это выглядит более изысканно и в то же время более провокационно, чем голый живот.

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5. Любые подделки и пластиковая бижутерия

Бижутерию лучше заменить на серебряные украшения фото: pixabay.com

Пластиковые бусы – не украшение для стильной девушки. Вместо сбора дешевой бижутерии лучше купить несколько изящных ювелирных украшений, например, серебряные, которые продаются по вполне доступным ценам.

То же и с подделками под бренды – уважающей себя взрослой женщине не стоит допускать их в своем гардеробе.

Ранее OBOZREVATEL писал о топ-5 вещей, которые "перекочевали" из 90-х в 2019 год. В 90-х модницы узнали о таких стилях в одежде, как унисекс, милитари, спортивный, кэжуал и гранж. Зачастую все эти направления объединялись в рамках одного образа, что делало его ярким и привлекающим внимание.

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