Снимите это немедленно! Какие вещи категорически нельзя носить после 40 лет

В любом возрасте женщина может выглядеть сногсшибательно и стильно. Более того, с помощью грамотно подобранной одежды мы можем "сбросить" пару лет и визуально стать моложе.

Многие женщины часто допускают ошибки в выборе гардероба, особенно это актуально для женщин после 35-40 лет. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие вещи нельзя носить женщинам после 40 лет, чтобы не выглядеть смешно и нелепо.

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Мини-юбки

Юбка длины "мини" – пожалуй, самый "легкомысленный" тип одежды. Наиболее уместно ультракороткие юбки смотрятся на юных девушках, и чем взрослее дама становится, тем более нелепо она выглядит в мини. Стилисты считают, что намного сексуальнее смотрится юбка-карандаш длиной до колена. И если вы уже перешагнули 40-летний рубеж – отдайте предпочтение ей, а "мини" лучше выбросить или подарить дочке.

Fishki.net

Яркие колготки

Самый спорный тренд, который актуален только для детей и девочек-тинейджеров. Если вы отправляетесь не на бал-маскарад – не стоит выбирать колготки "кислотного" яркого цвета. Телесный или черный вариант будет смотреться намного естественнее и выигрышнее.

Bracatus.com

Обтягивающие майки

Обтягивающие трикотажные майки выглядят слишком просто и по-домашнему. Более того, они уместны только на идеально подтянутой и стройной фигуре. Более уместно смотрятся футболки из легких натуральных тканей или блузы. Под пиджак или рубашку нараспашку модно также выбирать атласные или шелковые топы свободного покроя. Тогда в любом возрасте вы будете выглядеть стильно, и при этом совершенно не вульгарно.

Ladysterritory.ru

Леопардовый и любой другой "животный" принт

Даже если вы в молодости покорили немало мужских сердец своими леопардовыми блузами и лосинами, после 40 такая расцветка сделает вас вульгарной. Об этом говорят даже те стилисты, которые в своих коллекциях до сих пор используют пятнистые принты. Бабочки, котята и другая "живность" зрелым женщинам также не к лицу. Если уже хочется каких-то рисунков, выбирайте либо растительные принты, либо абстрактные, геометрические. Выигрышно смотрится и визуально стройнит вертикальная полоска.

Кleo.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как нельзя одеваться после 50 лет и какие ошибки чаще всего допускают женщины.