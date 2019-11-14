Снимите это! Какие свитера нужно выбросить из гардероба

Для того, чтобы оставаться в тренде, порой приходится избавляться от некоторых вещей. Осенью 2019 года необходимо попрощаться со свитерами, которые уже потеряли свою актуальность.

Крохотные, обтягивающие или, наоборот, удлиненные свитера, с обилием декора или кружевом должны покинуть гардеробы, пишет Cosmopolitan.

Маленькие, обтягивающие свитер

Свитер в обтяжку не только смотрится так, словно выбран не по размеру, но и подчеркивает малейшие несовершенства на теле. Кроме того, модели, плотно прилегающие к телу, плохо сохраняют тепло, так что скорее всего в нем будет холодно.

Длинные, облегающие свитеры

Такие свитера выглядят достаточно странно. Линия низа зрительно "режет" ноги, а тело кажется непропорциональным. Кроме того, удобными их тоже назвать нельзя — тесная одежда стесняет движения, плюс ее постоянно приходится одергивать.

ModaMio

Свитер с кружевом

Кружево не несет никакой практической пользы в зимнем образе, поэтому обосновать его присутствие на свитере сложно. Кроме того, выглядит такое сочетание весьма странно.

Prom.ua

Свитер с отделкой стразами, бисером или бусами

Нарядный декор стразами, бисером или пайетками на свитере смотрится дешево и безвкусно.

Vikamoda

Свитер с рюшами

Массивные рюши добавляют лишний объем, который мешает под верхней одеждой и делает вас визуально больше.

Verena.ru

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