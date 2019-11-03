Снимите это! 6 вещей, которые испортят даже идеальную фигуру

Нарушение пропорций в одежде — это то, что сразу способно сделать любой образ некрасивым и странным. Для того, чтобы избежать этого - необходимо избавиться от некоторых вещей.

О том, какие вещи следует убрать из гардероба пишет издание "Cosmopolitan".

Объемные длинные жакеты сегодня в моде, но нужно точно определить длину, которая подойдет именно вам. Слишком длинный жакет в сочетании с увеличенной линией плеч и свободным кроем сделает фигуру приземистой, а ноги — короче, чем они есть на самом деле.

Айконика cosmo.ru

Джинсы клеш, которые слишком плотно облегают бедра делают их более объемными, а ноги — короткими. Самый простой выход из ситуации — носить с такими джинсами блузку или топ, которые можно заправить.

Алессандра Амбросио cosmo.ru

Слишком короткие и обтягивающие платья могут испортить внешний вид. Следует правильно выбирать линию низа.

Эшли Грэм cosmo.ru

Когда в приталенном платье линия талии оказывается не на месте — это нарушает все пропорции фигуры.

Хелен Мирен cosmo.ru

Удлиненный приталенный жакет в сочетании с удлиненной юбкой смотрится хорошо только в том случае, когда есть визуально обозначенная линия талии. Иначе кажется, что торс слишком длинный и не соотносится с длиной ног.

Наоми Уоттс cosmo.ru

Многие женщины с фигурой "яблоко" имеют стройные ноги при массивном верхе. Не стоит в таком случае носить короткие куртки и шубы, которые добавляют объем в верхней части.

Шаппи Хорсанди cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщил, какие платья сделают образ стильным и ярким осенью, а также, с чем их можно носить.

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