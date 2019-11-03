Снимите это! 6 вещей, которые испортят даже идеальную фигуру

Нарушение пропорций в одежде — это то, что сразу способно сделать любой образ некрасивым и странным. Для того, чтобы избежать этого - необходимо избавиться от некоторых вещей.
О том, какие вещи следует убрать из гардероба пишет издание "Cosmopolitan".
Объемные длинные жакеты сегодня в моде, но нужно точно определить длину, которая подойдет именно вам. Слишком длинный жакет в сочетании с увеличенной линией плеч и свободным кроем сделает фигуру приземистой, а ноги — короче, чем они есть на самом деле.
Айконика
cosmo.ru
Джинсы клеш, которые слишком плотно облегают бедра делают их более объемными, а ноги — короткими. Самый простой выход из ситуации — носить с такими джинсами блузку или топ, которые можно заправить.
Алессандра Амбросио
cosmo.ru
Слишком короткие и обтягивающие платья могут испортить внешний вид. Следует правильно выбирать линию низа.
Эшли Грэм
cosmo.ru
Когда в приталенном платье линия талии оказывается не на месте — это нарушает все пропорции фигуры.
Хелен Мирен
cosmo.ru
Удлиненный приталенный жакет в сочетании с удлиненной юбкой смотрится хорошо только в том случае, когда есть визуально обозначенная линия талии. Иначе кажется, что торс слишком длинный и не соотносится с длиной ног.
Наоми Уоттс
cosmo.ru
Многие женщины с фигурой "яблоко" имеют стройные ноги при массивном верхе. Не стоит в таком случае носить короткие куртки и шубы, которые добавляют объем в верхней части.
Шаппи Хорсанди
cosmo.ru
Ранее OBOZREVATEL сообщил, какие платья сделают образ стильным и ярким осенью, а также, с чем их можно носить.
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