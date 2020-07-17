Снимите это! 4 трендовые вещи, которые испортят даже идеальную фигуру. Фото

С помощью одежды можно скрыть недостатки и выгодно подчеркнуть достоинства. Но есть такие предметы гардероба, которые способны изуродовать даже модельные параметры.

OBOZREVATEL сделал подборку вещей, которых стоит избегать абсолютно всем девушкам.

Объемные мини-платья

Теоретически такие вещи призваны спрятать недостатки фигуры. На самом деле, из-за объема они скрывают еще и достоинства, визуально уменьшая рост и увеличивая ширину фигуры. Поэтому стилисты рекомендую покупать более приталенные модели.

фото – womanel.com

Блуза с рукавами "летучая мышь"

Блузка, которая создает иллюзию крыла, может сильно навредить фигуре. Девушки с большой грудью только добавят себе объема в верхней части, а если на рукаве будет еще и дополнительный декор, тело просто потеряется в ворохе складок и оборок.

фото – vplate.ru

Джинсы с потертостями

Эту вещь также нужно выбросить из своего гардероба. Ведь в такой модели ваши бедра будут выглядеть больше и массивнее, чем есть на самом деле, за счет контрастного перепада темного оттенка джинсов и светлых потертостей. Чтобы выглядеть стройнее, стилисты рекомендуют покупать однотонные синие джинсы.

фото – ledysoveti.ru

Баска

Она предназначена для того, чтобы подчеркнуть талию. Но на практике чаще всего полнит. Поэтому желающим обратить внимание окружающих на собственную талию лучше надеть ремень под цвет брюк или же аксессуров (сумочки и обуви).

фото – krasivieremni.ru

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