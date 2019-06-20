СМИ разобрали наряд жены Зеленского на встрече с Макрон: сколько стоит

СМИ узнали сколько стоит наряд первой леди Украины Елены Зеленской, в котором она вместе с супругом, президентом Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в Париж (Франция).

Жена президента Украины надела костюм от украинского дизайнера Елены Ревы и бежевые туфли-лодочки от известного малайзийского бренда Джимми Чу (Jimmy Choo), пишет "Страна.ua".

Елена Зеленская на встрече с Бриджит Макрон instagram.com/olenazelenska_official

На официальном сайте дизайнера цена на жакет составляет €500-700, а юбку можно приобрести за €600-700.

Зеленская и Макрон instagram.com/olenazelenska_official

Обувь Jimmy Choo в Киеве можно купить за 15 900 гривен (около €540).

Туфли Jimmy Choo instagram.com/olenazelenska_official

Как писал OBOZREVATEL, новый образ жены Зеленского вызвал ажиотаж в сети. Фото наряда появилось на ее официальной странице в Instagram. На снимках она позировала вместе с женой главы Франции Бриджит Макрон.

Елена Зеленская и Бриджит Макрон instagram.com/olenazelenska_official

Отметим, что ранее разгорелся ажиотаж вокруг стиля президента Владимира Зеленского. Многие раскритиковали президента за то, что он якобы игнорирует дресс-код.

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