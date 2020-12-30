СМИ подсчитали стоимость гардероба Кейт Миддлтон в 2020 году

Журналисты издания Daily Mail подсчитали стоимость одежды, в которой герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появлялась на публике в 2020 году. Так, общая стоимость ее нарядов составила 93 тысячи фунтов стерлингов (3,5 млн гривен).

Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте издания. По словам инсайдеров, Миддлтон в 2020-м потратила на одежду на 10 тысяч фунтов стерлингов (382 тыс. гривен) меньше, нежели в прошлом году.

Самым дорогим нарядом супруги принца Уильяма Кейт является образ, в котором она посетила Дублин в марте: его общая стоимость составила 22 тысячи фунтов стерлингов (около 850 тыс. гривен). Тогда папарацци запечатлели ее в зеленом пальто Catherine Walker и платье Alessandra Rich. Образ Миддлтон дополнили серьги бренда Asprey Daisy Heritage за 17 тысяч фунтов стерлингов (около 650 тыс. гривен).

Кейт Миддлтон и принц Уильям

По информации издания, в 2020 году Миддлтон неоднократно выходила в свет в вещах, которые уже надевала на различные мероприятия в прошлом. Отмечается, что герцогиня Кембриджская предпочитает как люксовые бренды, так и масс-маркетовых производителей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям dailymail.co.uk

Кейт Миддлтон dailymail.co.uk

Принц Уильям и Кейт Миддлтон dailymail.co.uk

Кейт Миддлтон dailymail.co.uk

Кейт Миддлтон dailymail.co.uk

Кейт Миддлтон и принц Уильям dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей.