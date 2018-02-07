Смелое мини-белье: японки ввели необычный тренд

Японки задали новый тренд - необычайную популярность среди молодых девушек в Японии завоевало так называемое "микробелье", которое фактически не прикрывает интимные места.

Об этом пишет Metro.

Весьма странный тренд стал настоящим взрывом среди молодых японских модниц. Один из местных брендов нижнего белья начал выпускать трусики и бюстгальтеры "микроскопических" размеров, которые визуально создают впечатление, что девушки надевают белье на два-три размера меньше. Такие аксессуары прикрывают только самые пикантные части тела.

Японское микробелье Metro

Новости Названы самые странные модные новинки 2018 года

Чтобы поддержать новинку, японки начали активно демонстрировать маленькое белье в сети: сегодня можно найти множество снимков девушек в таких откровенных одеяниях.

Японское микробелье Metro

В Японии, откуда и пошел забавный тренд, местные девушки объясняют, что такое белье является необычайно удобным и отлично походит под любые фасоны одежды.

Японское микробелье Metro

Как сообщал "Обозреватель", в список необычных новинок в современном мире моды также вошла ткань-пластик, одежда из которой стала главным трендом сезона весна-лето 2018.