УкрEngРус
ШоуLifeStyle

Смелое мини-белье: японки ввели необычный тренд

3.9тЧитать новость на украинском

Японки задали новый тренд - необычайную популярность среди молодых девушек в Японии завоевало так называемое "микробелье", которое фактически не прикрывает интимные места.

Об этом пишет Metro.

Весьма странный тренд стал настоящим взрывом среди молодых японских модниц. Один из местных брендов нижнего белья начал выпускать трусики и бюстгальтеры "микроскопических" размеров, которые визуально создают впечатление, что девушки надевают белье на два-три размера меньше. Такие аксессуары прикрывают только самые пикантные части тела.

Японское микробелье

Metro

Новости
Названы самые странные модные новинки 2018 года

Чтобы поддержать новинку, японки начали активно демонстрировать маленькое белье в сети: сегодня можно найти множество снимков девушек в таких откровенных одеяниях.

Японское микробелье

Metro

В Японии, откуда и пошел забавный тренд, местные девушки объясняют, что такое белье является необычайно удобным и отлично походит под любые фасоны одежды.

Японское микробелье

Metro

Как сообщал "Обозреватель", в список необычных новинок в современном мире моды также вошла ткань-пластик, одежда из которой стала главным трендом сезона весна-лето 2018.

Место
Япония
Объект
Мода
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости