Народный депутат от "Слуги народа" Тарас Тарасенко попал под критику украинцев из-за ненадлежащего наряда, в котором он пришел в парламент.

Нардеп, в частности, засветился в Раде в джинсах и футболке с изображением черепа, а также в маске с принтами. Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Стиль", – коротко подписал фото автор.

Нардеп Тарас Тарасенко в Раде Facebook/Yan Dobronosov

А вот пользователи сети отметили, что Тарасенко, видимо, совсем не имеет уважения к парламенту и дресс-коду, которого следует придерживаться в этом помещении народному депутату.

Нардеп Тарас Тарасенко в Раде Facebook/Yan Dobronosov

"У ВР 9 созыва уже ничего не удивляет", "Там можно по-всякому. Все равно это искусственный парламент", "Это кто такой смелый?", "У них такое отношение к высшему законодательному органу страны и ко всему, что они там делают", "Хоть не голый", "Ужас", "Позорище", "Это не стиль", "Что, в шортах еще прохладно?", "Он прям с ночного клуба пришел?", "Тот случай, когда ты пошел в магазин и вспомнил, что тебе на работу, но лень идти домой переодеваться", "Круто! Парламент – это не место для итальянских Бриони/Версаче, а место для украинских дизайнеров и принт-мейкеров. Все правильно!", "Уже ниже плинтуса статус нардепа", – комментируют украинцы.

Комментарии украинцев Facebook/Yan Dobronosov

Комментарии украинцев Facebook/Yan Dobronosov

Комментарии украинцев Facebook/Yan Dobronosov

Комментарии украинцев Facebook/Yan Dobronosov

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева появилась на заседании в соблазнительном наряде, чем вызвала ажиотаж в сети.