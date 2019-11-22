"Скромная мода", кожа и джинс: топ-5 новых трендов моды 2019-2020, которые захватят мир

Новые тренды в моде 2019-2020 для кого-то станут чем-то новым и непривычным, а для кого-то – вполне понятным, не выходящим за рамки допустимого, явлением.

Джинсовая, вязаная, кожаная одежда, "скромная мода": OBOZREVATEL рассказывает, какие новые образы обещают захватить мир в 2019-2020 годах.

Кожаная одежда – тренд 2019-2020

Кожаная одежда успела стать трендовой в сезоне осень-зима 2019-2020. Это эффектно, эпатажно и просто стильно.

фото: Lalafo

Особенно в тренде – юбки, куртки-косухи, пиджаки, брюки широкого и приталенного пошива из матовой, лаковой и вывернутой кожи. Также в сезоне 2019-2020 будут актуальны кожаные плащи и тренчкоты, которые прекрасно подойдут для осенней и весенней поры.

Такие вещи стилисты рекомендуют сочетать с другими тканями, такими как бархат, трикотаж, твид.

Тренды в моде 2019-2020: джинсовая одежда

Джинсовая одежда, представленная всевозможными моделями и фасонами сезона 2019-2020, является универсальной и практичной. Стильные джинсовые куртки, комбинезоны из денима, модные широкие джинсы, юбки, платья миди – все это сегодня особенно в тренде.

фото: jeansa.com.ua

Причем осенью-зимой 2019-2020 в моде будет не только джинс в его классическом синем цвете, но и белый, серый, бордовый, зеленый, красный, желтый оттенки, которые будут гармонично сочетаться как с осенне-зимними, так и весенне-летними образами.

Кроме того, ваш образ будет вполне удачным и гармоничным, если вы выберете лук целиком из денима.

Мода 2019-2020: яркие цвета

Самыми модынми в сезоне осень-зима 2019-2020, а также весна-лето 2020 будут красный, синий, серый, фиолетовый цвета.

фото: 1001sovety.ru

Для теплой погоды подойдут голубые, розовые, бежевые, желтые, оранжевые тона, формирующие яркий образ с изюминкой. Причем летом можно будет носить как монохромные модные тренды, так и создавать яркие цветочные взрывы.

Для холодноого времени года стилисты предлагают красные, голубые, желтые, коралловые, лиловые пуховики, шубы и пальто, которые скрасят даже самый пасмурный день.

Женские тренды 2019-2020: вязаная одежда

Вязаная одежда будет особенно в моде в сезон осень-зима 2019-2020. Такие вещи комфортны и практичны, они уместы как на рабочем месте или в университете, так и для прогулки или похода в магазин.

фото: ledixbeauty.ru

Вязаные вещи крупной вязки сейчас рекомендуют носить не только в паре с джинсами, но и сочетать с широкими или зауженными брюками, кожаными или тканевыми юбками и даже шортами.

Также актуальны в моде 2019-2020 такие тренды как вязаные платья и туники. В этом сезоне особенно модны вязаные изделия разной вариации длины, с необычной формой рукавов, многослойные и асимметричные.

"Скромная мода": еще один тотал тренд 2019-2020

Так называемая "скромная мода", или Modest fashion, сегодня причисляется к самым быстро развивающимся и актуальным трендам. В 2019-2020 году этот стиль обещает быть одним из самых популярных.

фото: cosmo.ru

"Скромная мода" – это одежда, которая скрывает обнаженное тело и особенности фигуры. Она тесно связана с представлениями разных религий о том, как может одеваться порядочная женщина. Причем сегодня этот тренд вышел далеко за пределы консервативных стран.

фото: cosmo.ru

К тому же теперь это выбор не только религиозных женщин, но и тех, кто поддерживает движение #MeToo. Девушки, которые борются с таким явлением, как male gaze – восприятие женщин как сексуальных объектов для гетеросексуальных мужчин – одеваются в стиле "скромная мода", избегая открывать свое тело.

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