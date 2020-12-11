Сколько стоят маски, которые носят члены королевской семьи: эксперты раскрыли правду

Британские модельеры раскрыли стоимость защитных масок, которые носят члены королевской семьи. Также она назвали дизайнеров, которые создавали для них необходимые в настоящее время аксессуары.

Так, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон предпочитает маски из плотного хлопка. Чаще всего она появлялась на публике в аксессуаре от элитного бренда Emilia Wickstead. Стоимость изделия – 15 фунтов стерлингов (около 550 грн), пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон в маске. Daily Mail

Ее муж, принц Уильям выбирает однотонные защитные маски, как правило – в тон к своим костюмам. Недавно он вышел в свет в темно-синем классическом пальто с красным шарфом, дополнив свой образ синей маской в белый горошек. Также на нем можно увидеть и недорогие одноразовые медицинские маски.

Герцоги Кембриджские Кетрин и Уильям. Daily Mail

Для своих детей герцоги Кембриджские покупают маски с разноцветными принтами в бутиках детской одежды Amaia Kids. Такие изделия также стоят около 15 фунтов стерлингов.

В свою очередь, принц Уэльский – Чарльз выбирает более дешевые аксессуары. нередко – производства собственной компании Turquoise Mountain Textiles стоимостью 6,5 фунта стерлингов (около 250 грн). Отметим, средства с каждой проданной маски организации идут на благотворительность.

Принц Чарльз. Daily Mail

Супруга Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла недавно вышла в свет в ярко-красной маске с цветами, которая стоила 10 фунтов стерлингов (около 370 грн). Также она иногда предпочитает появляться на публике с прозрачным защитными экраном на лице.

Герцогиня Корнуолльская Камилла в защитной маске. Daily Mail

Жена принца Чарльза в защитном экране. Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании человека, который оказался в общественном месте без защитной маски, могут оштрафовать на сумму до 1700 фунтов стерлингов (около 63 тысячи гривен).