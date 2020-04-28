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28 апреля • обновлено в 21:41
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Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

1.7т
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Во время карантина вопрос "что носить дома" встал остро у большинства девушек. Ведь многие уже попросту устали от однообразия домашних нарядов.

Поэтому OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть несколько модных вариантов, которые идеально впишутся в "карантинный гардероб" и создадут правильное настроение.

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Трикотажный костюм

Мало того, что этот наряд невероятно практичный, он еще и выглядит достаточно стильно. Мягкий, удобный, красивый костюм выглядит как никогда актуально. Кроме того, в нем смело можно ходить не только дома, но и в городе, когда закончится карантин.

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @brittanybathgate

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @negin_mirsalehi

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @ezgifindik

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @the_hardkiss

Пижама

Несмотря на то, что многие считают пижаму банальной одеждой для дома, это не отменяет тот факт, что она все еще является одним из самых практичных вариантов. К тому же, в чем смотреть любимый фильм на карантине, если не в пижаме? Более того, сегодня существует огромное количество разнообразных моделей, которые выглядят очень стильно.

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @emilydidonato

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @kamenskux

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @leoniehanne

Джинсы и свитер

Этот комплект полюбили во время карантина многие популярные блогеры в Instagram. В джинсах и свитере oversize удобно заниматься домашней работой, решать дела за ноутбуком и даже делать новые фото для соцсетей.

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @lucywilliams02

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @oliviapalermo

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @carodaur

Платья

Оставаться женственной на карантине – вполне возможно. Главное выбирайте свободные платья из натуральных материалов простого кроя: это могут быть и платья-рубашки, и теплые спортивные, и даже сарафаны.

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @carodaur

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @monikh

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @jamalajaaa

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @borodina

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @ezgifindik

Рубашки

Такой вариант особенно актуален для девушек, которые продолжают работать дома. Рубашка поможет настроиться на продуктивный режим, но и не будет создавать дискомфорта. Впрочем, здесь, как и с платьями, нужно выбирать свободные рубашки. Отличный вариант – позаимствовать ее из гардероба своего мужчины.

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @borodina

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @sincerelyjules

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @ezgifindik

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @sincerelyjules

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @ozgeozgencc

Топы и леггинсы

Карантин многие девушки решили провести с пользой для своей фигуры и активно заняться спортом. А правильно выбранная одежда лишь поможет не отказаться от своей идеи. Более того, многие знаменитости запустили онлайн-тренировки и часто показывают варианты стильных спортывных look.

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @kamenskux

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @kamenskux

Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Instagram @ezgifindik

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на какие вещи в гардеробе нельзя жалеть денег.

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Автор
Анна Михно
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