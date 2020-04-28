Скажем "нет" пижаме! В чем ходить дома на карантине: модные варианты

Во время карантина вопрос "что носить дома" встал остро у большинства девушек. Ведь многие уже попросту устали от однообразия домашних нарядов.
Поэтому OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть несколько модных вариантов, которые идеально впишутся в "карантинный гардероб" и создадут правильное настроение.
Трикотажный костюм
Мало того, что этот наряд невероятно практичный, он еще и выглядит достаточно стильно. Мягкий, удобный, красивый костюм выглядит как никогда актуально. Кроме того, в нем смело можно ходить не только дома, но и в городе, когда закончится карантин.
Instagram @brittanybathgate
Instagram @negin_mirsalehi
Instagram @ezgifindik
Instagram @the_hardkiss
Пижама
Несмотря на то, что многие считают пижаму банальной одеждой для дома, это не отменяет тот факт, что она все еще является одним из самых практичных вариантов. К тому же, в чем смотреть любимый фильм на карантине, если не в пижаме? Более того, сегодня существует огромное количество разнообразных моделей, которые выглядят очень стильно.
Instagram @emilydidonato
Instagram @kamenskux
Instagram @leoniehanne
Джинсы и свитер
Этот комплект полюбили во время карантина многие популярные блогеры в Instagram. В джинсах и свитере oversize удобно заниматься домашней работой, решать дела за ноутбуком и даже делать новые фото для соцсетей.
Instagram @lucywilliams02
Instagram @oliviapalermo
Instagram @carodaur
Платья
Оставаться женственной на карантине – вполне возможно. Главное выбирайте свободные платья из натуральных материалов простого кроя: это могут быть и платья-рубашки, и теплые спортивные, и даже сарафаны.
Instagram @carodaur
Instagram @monikh
Instagram @jamalajaaa
Instagram @borodina
Instagram @ezgifindik
Рубашки
Такой вариант особенно актуален для девушек, которые продолжают работать дома. Рубашка поможет настроиться на продуктивный режим, но и не будет создавать дискомфорта. Впрочем, здесь, как и с платьями, нужно выбирать свободные рубашки. Отличный вариант – позаимствовать ее из гардероба своего мужчины.
Instagram @borodina
Instagram @sincerelyjules
Instagram @ezgifindik
Instagram @sincerelyjules
Instagram @ozgeozgencc
Топы и леггинсы
Карантин многие девушки решили провести с пользой для своей фигуры и активно заняться спортом. А правильно выбранная одежда лишь поможет не отказаться от своей идеи. Более того, многие знаменитости запустили онлайн-тренировки и часто показывают варианты стильных спортывных look.
Instagram @kamenskux
Instagram @kamenskux
Instagram @ezgifindik
Ранее OBOZREVATEL сообщал, на какие вещи в гардеробе нельзя жалеть денег.
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