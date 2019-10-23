Скандальный наряд Зеленской: стало известно, кто создал и сколько стоит

Желтое платье первой леди Украины Елены Зеленской на приеме в Японии, которое вызвало споры в сети, создал украинский дизайнер Иван Фролов (бренд FROLOV).

Он же создал и фрак для президента Украины Владимира Зеленского, передает "Страна". Платья от Фролова можно приобрести по цене от 15 до 40 тысяч гривен.

Ранее он шил наряд для певицы Джамалы для выступления на "Евровидении" в 2016 году. Также этот дизайнер изготавливал аксессуары для жены экс-нардепа Сергея Лещенко Анастасии Топольской.

Бренд пользуется спросом за рубежом. Фролов одевает Миллу Йовович, певицу Дуа Липа и Деми Ловато.

В то же время, по словам стилиста и художника Елены Тихой, чета Зеленских в целом выдержала дресс-код.

"К Владимиру вообще нет вопросов. Отсутствие атласных лампасов на брюках – это не повод говорить о том, что дресс-код проигнорирован. Елена же выбрала лимонный желтый. Асимметричный крой и аскетизм выреза соответствуют дресс-коду даже слишком, Елена могла бы позволить себе тональные акценты, более выразительный декор и фактуру, но предпочла скромный образ. Платье слишком глухо в нижней части, от этого впечатление тяжести. Чувствуется, что на этом масштабном событии наш президент с женой не хотели слишком выделяться среди гостей", – сказала она.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский instagram/olenazelenska_official

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский тоже выбрал неожиданный образ на встречу к императору. На мероприятии президенту пришлось соблюдать дресс-код white tie, который предусматривает фрак и брюки с шелковыми или атласными лампасами, накрахмаленную белую рубашку и такого же цвета жилет, обязательно застегнутый на все три пуговицы, белый галстук-бабочку и белый нагрудный платок, лакированные черные туфли и черные носки.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram