Шура о наркозависимости и онкологии: сидел на кокаине плотно, врачи боялись за меня браться

Российский певец Александр Медведев, более известный как Шура, рассказал о своей наркозависимости и онкологии.

Так, по словам звезды, он начал "плотно сидеть" на запрещенных веществах еще в 90-х и все это продолжалось пять лет. Шура отметил, что причиной того, что он стал употреблять наркотики – было одиночество. Об этом певец рассказал в интервью YouTube-шоу "Между нами" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"С наркотиками продолжалось все 5 лет. Я сидел прям плотно на них. Слава Богу, мне не нужны были наркотики, чтобы выйти на сцену. У меня было обратное: чтобы со сцены придя домой как-то не обалдеть от этих пустых стен. Потому что днем пред мной был стадион, поклонники, цветы, а по сути я был никому не нужен. Вот так хернешь в себя дорожку кокаина и так сидишь, сам в себе срываешься, наревешься, насмеешься и к утру засыпаешь", – признался Шура.

Шура рассказал о наркозависимости и онкологии (скриншот с видео)

Также певец рассказал, что когда в 2004 году у него обнаружили рак – он взял себя в руки и бросил наркотики. По словам Шуры, ему это удалось сделать самостоятельно без всякой помощи врачей.

"Когда мне сказали о том, что у меня рак, я сказал себе: "Нафик мне это все". Я взял себя в руки, все бросил. Однако первые дни, когда я лежал в госпитале и шла подготовка к операции, мне в окна кидали дозы, представляешь? От меня дилеры не отставали до последнего. Но я сказал себе "стоп" и абсолютно без всяких врачей бросил наркотики. Я это пережил, было тяжело, ломало голову. Но помогло еще то, что я ежедневно проходил химиотерапию и было не до этого. После того случая я про наркотики забыл. И операция прошла хорошо", – поделился Шура.

Певец Шура (Instagram Шуры)

Певец рассказал и о своей борьбе с онкологическим заболеванием.

"У меня была четвертая стадия, врачи боялись за меня браться, там уже метастазы были кругом. В онкологии самое страшное опустить руки, вот я это понял. Когда мне делали химиотерапию в общей палате, я видел как людей увозили с нее вперед ногами. И вот тут заставляешь себя жить, происходит переоценка ценностей, людей. Но мы сумели с этим справиться: врачи и мой коллектив. Они меня поддерживали, были рядом, никто не бросил", – отметил он.

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