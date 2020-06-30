Сексуальные и с плавками выше пупка: топ самых модных купальников лета-2020

Сезон купания в 2020 году открылся немного позже, чем обычно и пока еще не все пляжи популярных курортов открыты для посетителей. Тем не мене модные тенденции этого лета не перестают удивлять своей многосторонностью и разнообразием.

OBOZREVATEL предлагает топ из семи купальников лета-2020, которые присутствуют в стиле самых модных француженок. Они поделились фото своих пляжных нарядов в Instagram.

В подборке каждая сможет найти вариант на свой вкус, ведь дизайнеры позаботились как о тех, кто предпочитает минимализм, так и о любителях выглядеть ярко и быть в центре внимания. В ней присутствуют закрытые купальники слитной модели и классических цветов, а также сексуальные варианты открытого типа и возвращающихся в моду расцветок.

Ретро-купальник с плавками выше пупка (Instagram Jessie Bush)

Маленький черный купальник (Instagram Sabina Socol)

Цветочный принт (Instagram Julie Sergent Ferreri)

Купальник классического красного цвета (Instagram Tamara Mory)

Сексуальный леопардовый купальник (Instagram Sabina Socol)

В моду возвращается клетка (Instagram Jeanne)

Яркий трикотажный купальник (Instagram Jessie Bush)

Ранее OBOZREVATEL перечислил главные советы о том, как выбрать купальник по типу фигуры.