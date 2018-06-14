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Сандра Буллок надела комбинезон с глубоким декольте за семь тысяч долларов

1.7тЧитать новость на украинском

В Лондоне прошла премьера криминальной драмы "8 подруг Оушена". Ленту представили исполнительницы главных ролей - Сандра Буллок, Рианна, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер и Сара Полсон.

Американская актриса Сандра Буллок продемонстрировала смелый и яркий образ на красной дорожке. Для премьеры 53-летняя Буллок выбрала роскошный наряд от ливанского бренда Zuhair Murad, стоимостью 7150 долларов (186 тысяч гривен).

Сандра Буллок

Фото: Getty

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Сверкающий комбинезон с пайетками и глубоким декольте Сандра дополнила черными босоножками. Актриса может похвастаться неувядающей красотой.

Комбинезон как у Буллок

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Рианна выбрала наряд с пикантным вырезом, напоминающий золотую фольгу от Poiret.

Персона
Сандра Буллок
Объект
Мода
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