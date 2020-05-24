Самый модный маникюр на лето 2020: свежие идеи с фото
Летний маникюр очень близок к весеннему, но в то же время имеет свои особенности. В частности, он отличается более яркими цветами и разнообразием рисунков.
Так, яркий френч и разнообразные яркие принты станут главным трендом лета 2020. Специально для своих читательниц OBOZREVATEL публикует самые свежие идеи для модного летнего маникюра.
Яркий френч
Французский маникюр, как всегда, остается в моде. Только на этот раз он будет более ярким и насыщенным.
Сочные летние принты
Особенно актуально на ногтях летом смотрятся разнообразные тематические принты: фрукты, ягоды, цветы – все, на что хватит фантазии.
Мазки на ногтях и акварельный маникюр
Такой оригинальный дизайн для ногтей подойдет для любой обстановки.
Море, пальмы, пляж
Море, пляж, песок, волны, пальмы: все, что ассоциируется с летом и отпуском, можно смело изображать на ногтях.
Горошек, капли, роса
Для любительниц романтики подойдет нежный маникюр с рисунком в горошек или росой на ногтях.
Геометрические рисунки
Стильная геометрия и разнообразные узоры также будут одним из хитов в маникюре летом 2020 года.
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