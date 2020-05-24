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25 мая • обновлено в 03:15
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Самый модный маникюр на лето 2020: свежие идеи с фото

1.2т
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Летний маникюр очень близок к весеннему, но в то же время имеет свои особенности. В частности, он отличается более яркими цветами и разнообразием рисунков.

Так, яркий френч и разнообразные яркие принты станут главным трендом лета 2020. Специально для своих читательниц OBOZREVATEL публикует самые свежие идеи для модного летнего маникюра.

Яркий френч

Французский маникюр, как всегда, остается в моде. Только на этот раз он будет более ярким и насыщенным.

Френч на лето

Френч на лето

like-myself.ru

Цветной френч 2020

Цветной френч 2020

lifestylewomens.ru

Сочные летние принты

Особенно актуально на ногтях летом смотрятся разнообразные тематические принты: фрукты, ягоды, цветы – все, на что хватит фантазии.

Маникюр с арбузами

Маникюр с арбузами

lifestylewomens.ru

Маникюр с ананасами

Маникюр с ананасами

like-myself.ru

Маникюр с кокосами

Маникюр с кокосами

like-myself.ru

Маникюр с цитрусами

Маникюр с цитрусами

like-myself.ru

Маникюр с лимонами

Маникюр с лимонами

like-myself.ru

Дизайн ногтей с арбузами

Дизайн ногтей с арбузами

like-myself.ru

Лучшие идеи для маникюра

Лучшие идеи для маникюра

lifestylewomens.ru

Маникюр с рисунком

Маникюр с рисунком

lifestylewomens.ru

Маникюр с цветами

Маникюр с цветами

like-myself.ru

Мазки на ногтях и акварельный маникюр

Такой оригинальный дизайн для ногтей подойдет для любой обстановки.

Мазки на ногтях

Мазки на ногтях

instagram.com/wings_beauty_space

Акварельный маникюр

Акварельный маникюр

instagram.com/wings_beauty_space

Море, пальмы, пляж

Море, пляж, песок, волны, пальмы: все, что ассоциируется с летом и отпуском, можно смело изображать на ногтях.

Летний маникюр 2020

Летний маникюр 2020

like-myself.ru

Маникюр с пальмами

Маникюр с пальмами

like-myself.ru

Френч с рисунком моря

Френч с рисунком моря

instagram.com/nails_yana_alushta

Горошек, капли, роса

Для любительниц романтики подойдет нежный маникюр с рисунком в горошек или росой на ногтях.

Маникюр с росой

Маникюр с росой

instagram.com/dasha_nogotok/

Маникюр в горошек

Маникюр в горошек

instagram.com/kalytastudio

Геометрические рисунки

Стильная геометрия и разнообразные узоры также будут одним из хитов в маникюре летом 2020 года.

Геометрические рисунки на ногтях

Геометрические рисунки на ногтях

like-myself.ru

Узоры на ногтях

Узоры на ногтях

instagram.com/helen_bringsluck

Модный маникюр на лето

Модный маникюр на лето

like-myself.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой маникюр не стоит делать летом 2020: названы антитренды.

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости Украины
Место
Украина
Теги
Красота Мода Стиль
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