Самый модный маникюр на лето 2020: свежие идеи с фото

Летний маникюр очень близок к весеннему, но в то же время имеет свои особенности. В частности, он отличается более яркими цветами и разнообразием рисунков.
Так, яркий френч и разнообразные яркие принты станут главным трендом лета 2020. Специально для своих читательниц OBOZREVATEL публикует самые свежие идеи для модного летнего маникюра.
Яркий френч
Французский маникюр, как всегда, остается в моде. Только на этот раз он будет более ярким и насыщенным.
Френч на лето
like-myself.ru
Цветной френч 2020
lifestylewomens.ru
Сочные летние принты
Особенно актуально на ногтях летом смотрятся разнообразные тематические принты: фрукты, ягоды, цветы – все, на что хватит фантазии.
Маникюр с арбузами
lifestylewomens.ru
Маникюр с ананасами
like-myself.ru
Маникюр с кокосами
like-myself.ru
Маникюр с цитрусами
like-myself.ru
Маникюр с лимонами
like-myself.ru
Дизайн ногтей с арбузами
like-myself.ru
Лучшие идеи для маникюра
lifestylewomens.ru
Маникюр с рисунком
lifestylewomens.ru
Маникюр с цветами
like-myself.ru
Мазки на ногтях и акварельный маникюр
Такой оригинальный дизайн для ногтей подойдет для любой обстановки.
Мазки на ногтях
instagram.com/wings_beauty_space
Акварельный маникюр
instagram.com/wings_beauty_space
Море, пальмы, пляж
Море, пляж, песок, волны, пальмы: все, что ассоциируется с летом и отпуском, можно смело изображать на ногтях.
Летний маникюр 2020
like-myself.ru
Маникюр с пальмами
like-myself.ru
Френч с рисунком моря
instagram.com/nails_yana_alushta
Горошек, капли, роса
Для любительниц романтики подойдет нежный маникюр с рисунком в горошек или росой на ногтях.
Маникюр с росой
instagram.com/dasha_nogotok/
Маникюр в горошек
instagram.com/kalytastudio
Геометрические рисунки
Стильная геометрия и разнообразные узоры также будут одним из хитов в маникюре летом 2020 года.
Геометрические рисунки на ногтях
like-myself.ru
Узоры на ногтях
instagram.com/helen_bringsluck
Модный маникюр на лето
like-myself.ru
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой маникюр не стоит делать летом 2020: названы антитренды.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "новости Украины" на OBOZREVATEL.