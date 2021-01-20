Топ самых ярких образов Мелании во время президентства Трампа

Во время предвыборной гонки Дональда Трампа знаменитые бренды Tom Ford, Marc Jacobs и другие отказались работать с его супругой Меланией. Но после инаугурации женщина проснулась иконой стиля.

Ее голубой костюм на инаугурации мужа назвали самым стильным нарядом первой леди. Дизайнеры сразу изменили мнение и стали придумывать роскошные одеяния для Мелании Трамп. Хотя некоторые из них и стали в свое время темой для мемов, нельзя не признать, что образы Мелании были всегда с иголочки и соответствовали ее статусу. OBOZREVATEL решил вспомнить лучшие и яркие выходы супруги 45-го президента США.

1. Светло-голубое платье, в котором Мелания Трамп появилась на торжественной церемонии инаугурации, вызвало широкий резонанс в СМИ. Многие нашли сходство этого образа с нарядом жены Джона Кеннеди в день его инаугурации в 1961 году. Так, платье и жакет от Ralph Lauren оказались такого же оттенка, какого было пальто Жаклин Кеннеди.

"Инаугурационное" платье Мелании Трамп от Ральф Лорен. marieclaire.ru

2. Мелания обожает яркие и насыщенные цвета, поэтому не стесняется их в одежде даже для официальных мероприятий. Так, для поездки со своим мужем к Национальному памятнику и исторической святыне Форт Мак-Генри в Балтиморе первая леди выбрала платье миди без рукавов цвета фуксии от бренда Jason Wu. Свой образ первая леди дополнила туфлями на шпильке от Manolo Blahnik.

В платье цвета фуксии и на шпильках: яркий образ Мелании Трамп. Getty Images

3. Безупречный лук Мелания продемонстрировала на День независимости США 4 июля 2020 года. В Южной Дакоте она засветилась в белом платье с асимметричной юбкой миди от британского модного бренда Alexander McQueen и туфлях от Christian Louboutin.

Первая леди засветилась в белом платье Associated Press

4. На новогодней вечеринке в поместье Мар-а-Лаго в прошлом году Мелания сияла. Леди Трамп надела длинное черное платье в пайетках и дополнила аккуратной укладкой и насыщенным макияжем с акцентом на глазах.

Мелания Трамп на вечеринке в честь Нового года 2020 Associated Press

5. Во время брифинга по чрезвычайным ситуациям в Вашингтоне Мелания Трамп показалась в стильном образе: в песочном платье-рубашке от Céline и "змеиных" туфлях Manolo Blahnik.

Мелания Трамп очаровала стильным образом в песочном цвете

6. На гала-вечере памяти Авраама Линкольна первая леди выступила в черном платье за две с половиной тысячи евро от Escada. Однако, надо отдать ей должное, в тот вечер она выглядела просто неотразимо.

Мелания на гала-вечере памяти Авраама Линкольна.. Instagram Flotus

7. На торжественном ужине в Брюсселе на саммите НАТО Мелания блистала в белом полупрозрачном платье из коллекции Elie Saab. Свой образ госпожа Трамп дополнила лодочками от любимого бренда Christian Louboutin. Известно, что наряд обошелся тогдашней первой леди за более чем 8 тысяч долларов.

Мелания Трамп появилась на публике в полупрозрачном платье .

OBOZREVATEL ранее сообщал о самых громких скандалах с Меланией Трамп: чем запомнилась первая леди США.