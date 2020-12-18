Самые популярные сериалы 2020 года: подборка модных образов героинь. Фото

Этот год оказался весьма богат на сериальные премьеры, среди которых "Сестра Рэтчед", "Эмили в Париже", "Ход королевы" и другие. Помимо интересных поворотов сюжета, все эти ленты любопытны еще и стилем главных персонажей.

В связи с этим OBOZREVATEL собрал подборку самых ярких образов из сериалов 2020 года. Они могут быть мощным источником вдохновения для настоящих модниц.

Действие сериала разворачивается в Голливуде конца 40-х годов. Это время, когда кинозвезды были божествами для зрителей, в особенности благодаря идеально созданному для них имиджу. В сериале рассказывается о начинающих режиссерах и актерах, которые борются за свое место под солнцем.

Сериал Райана Мерфи "Голливуд" стал одним из самых обсуждаемых проектов 2020 года. Во многом благодаря костюмам, которые разрабатывали Сара Ивлин и Лу Айрик. В картине главные героини предстают преимущественно в элегантных платьях, дополняя свои образы меховыми накидками.

По сюжету девушка Эмили работает маркетологом в крупной компании в Чикаго. Однажды она решает перебраться в Париж, чтобы развивать фирму во Франции. При этом она даже не подозревает, какие приключения ждут ее в Европе.

"Эмили в Париже" – сериал must-see для всех любительниц моды и Парижа. Образы главной героини уже повторили многие фешн-блогеры. К слову, художником по костюмам в сериале выступила Патрисия Филд, которая работала над культовым "Сексом в большом городе".

Сериал рассказывает о медсестре Милдред Рэтчед из романа "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи. Зрителям предлагается познакомиться с историей молодой девушки, которая превратилась в беспощадного монстра, наводящего страх на пациентов психиатрической больницы.

Сериал "Сестра Рэтчед" – настоящее вдохновение для любительниц стиля ретро. Главная героиня предстает в ленте в женственных платьях, утонченных перчатках и шляпах. Свои образы она дополняет элегантными сумками и туфлями.

По сюжету сериала, Бет Хармон – обычная американская сирота, которая в раннем возрасте открывает в себе талант игры в шахматы – только за доской она чувствует, что может хоть что-то контролировать. Постепенно она становится одной из главных шахматисток США, получает звание гроссмейстера, но из-за постоянного напряжения она вынуждена ступить на путь саморазрушения, подавляя свои страхи и сомнения наркотиками и алкоголем.

В ленте стиль Бет очень разнообразный: от шикарных платьев, до футболок в стиле кэжуал. Каждый костюм оригинален и подчеркивает уникальность героини.

События многосерийной картины повествуют о девушке Робин из Нью-Йорка. Она владеет маленьким магазином виниловых пластинок и не представляет, как бы могла складываться ее жизнь, не будь в ней музыки. Робин – меломанка, которая каждый день прослушивает как новые композиции, так и старые. Музыка помогает справляться девушке с проблемами и прочими неприятностями, которые возникают в жизни любого человека.

Сериал "Меломанка" с Зои Кравиц в главной роли надолго запомнится зрителям своими винтажными костюмами. Оверсайз-кардиганы, винтажные футболки, гавайские рубашки, кожаные плащи и джинсы-мом – некоторые из этих костюмов актриса достала из своего собственного гардероба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году снова вернулся в моду пиджак из кожи, который был популярен в 1990-х годах.