Билли Айлиш, Рита Ора и Гвен Стефани: самые неудачные наряды звезд на American Music Awards за 10 лет

23 ноября в Лос-Анджелесе прошла церемония American Music Awards 2020, где звезды вновь удивили своими нарядами. Однако, красная дорожка премии помнит и другие шокирующие образы знаменитостей.

Золотой пеньюар Пэрис Хилтон, Леди Гага на коне, Билли Айлиш в костюме пчеловода – OBOZREVATEL собрал все самые нелепые и яркие наряды звезд за последние 10 лет премии.

American Music Awards 2010

В тот год удивила Майли Сайрус – ее платье светло-розового оттенка с большим бантом сзади и шлейфом не вызвало трепета, скорее – удивление. Кроме того, платье сравнили с туалетной бумагой, прилипшей к туфлям.

Также выделилась в тот год Kesha, которая тогда была на пике популярности. Стильный ирокез дополнило совершенно уникальное платье, которое было сделано из… кассетной пленки.

Майли Сайрус и Kesha American Music Awards 2010

American Music Awards 2011

Золотой оттенок всегда смотрелся роскошно на красных дорожках, но на АМА 2011 можно было видеть два примера, как правильно использовать золото, а как – нет. Струящееся платье в пол Селены Гомес буквально "сияло" и было крайне удачным выбором певицы. А вот Пэрис Хилтон выбрала короткое платье, поэтому смотрелось, будто она пришла на премию в пеньюаре.

Селена Гомес и Пэрис Хилтон American Music Awards 2011

American Music Awards 2012

Три года подряд Кристина Агилера, которая тогда была не в лучшей форме, отличалась провальными образами на премиях. Однако, в 2012 ее лиловое с белым платье и украшения в тон были настолько безвкусными и блеклыми, что эти оттенки певица с опаской примеряет и сейчас.

Кроме того, в том же году отличилась и Ники Минаж, надев неоновое платье салатного оттенка. Выглядело это нелепо и странно.

Кристина Агилера и Ники Минаж American Music Awards 2012

American Music Awards 2013

Леди Гага в тот год по-настоящему поразила своим видом, появившись в прямом смысле, на белом коне! Такой образ не забыть, поэтому мы решили включить его в нашу подборку.

Женская хип-хоп группа TLC является своеобразной легендой американского шоу-бизнеса, поэтому у стилистов, которые так "нарядили" Ти Боуз и Чилли, хочется спросить – за что они пытались отомстить?

Леди Гага и TLC American Music Awards 2013

American Music Awards 2014

На красной дорожке "отличилась" и и Рита Ора. Певица пришла в ярко-желтом платье со шлейфом, но увы – не дополнила его ни аксессуарами, ни эффектной прической, из-за чего была похожа на канарейку.

Также плохой образ выбрала для себя и17-летняя Кайли Дженнер. Здесь она выглядит так, будто ей 30, и она порядком устала. Бордовый цвет утяжелил и без того массивное платье, а небрежная прическа просто сделала из нее неряху.

Рита Ора и Кайли Дженнер American Music Awards 2014

American Music Awards 2015

Z LaLa стала настоящей сенсацией вечера, ее синий наряд привлекал к себе внимание. Только никто так и не понял – что он означает и что хотела донести его обладательница?

Выделилась также и Гвен Стефани, избрав наряд из прозрачной черной ткани, тем самым оголив и то, что совершенно не надо.

Z LaLa и Гвен Стефани American Music Awards 2015

American Music Awards 2016

Биби Рекса, видимо, заразилась "вирусом Ким Кардашьян" – ее леопардовое платье с большим вырезом подозрительно напоминало наряды звезды реалити-шоу.

А звезда сериала "Дневники вампира" Катарина Грехем, видимо, решила пойти по стопам Гвен Стефани и также выбрала прозрачное платье, которое открыло ноги вплоть до белья. Увы, получилось нелепо и некрасиво, поскольку всего было слишком много.

Биби Рекса и Катарина Грехем American Music Awards 2016

American Music Awards 2017

Эрика Джейн все ошибки своего образа оставила "внизу". Нелепые розовые лосины еще долго вспоминали все редакторы моды.

Также неприятно поразила и Николь Кидман, которая выбрала платье с геометрическим подолом, но совершенно не позаботилась о правильной обуви, из-за чего ноги выглядят кривыми, а сам образ – слишком скучным для красной дорожки.

Эрика Джейн и Николь Кидман American Music Awards 2017

American Music Awards 2018

Тайра Бэнкс, которая обычно считается иконой стиля, крайне неудачно выбрала свой наряд. Совершенно лишний пояс, а также юбка будто из новогоднего "дождика" сделали образ крайне дешевым и нелепым.

"Плюшевое" платье Поппи также раскритиковали за слишком явный акцент на ноги, но вот на лице у певицы – маска. Что ж, кто-то предчувствовал карантин.

Тайра Бэнкс и Поппи American Music Awards 2018

American Music Awards 2019

Билли Айлиш в тот год пришла на красную дорожку в костюме с классическим клетчатым принтом, а также – в маске, которая делала из нее пчеловода. Однако, наряд был похож на пижаму, а маска рассказала лишь о том, что певице, видимо, нравится сериал "Рассказ служанки".

Однако, наиболее неудачным критики сочли образ вновь появившейся певицы Kesha. Она перекрасилась в брюнетку, а вот костюм можно назвать только одним словом: "вырвиглаз".

Kesha и Билли Айлиш American Music Awards 2019

American Music Awards 2020

Образ Dua Lipa критиковали активно. Платье открыло и грудь, и ноги, что было явно чересчур, а также никто не понял странного рисунка – то ли динозавры, то ли цветы?

Также в этом году особо раскритиковали образ Дженнифер Лопес, поскольку острые плечи наряда добавляли ей лет.