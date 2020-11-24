Билли Айлиш, Рита Ора и Гвен Стефани: самые неудачные наряды звезд на American Music Awards за 10 лет

23 ноября в Лос-Анджелесе прошла церемония American Music Awards 2020, где звезды вновь удивили своими нарядами. Однако, красная дорожка премии помнит и другие шокирующие образы знаменитостей.

Золотой пеньюар Пэрис Хилтон, Леди Гага на коне, Билли Айлиш в костюме пчеловода – OBOZREVATEL собрал все самые нелепые и яркие наряды звезд за последние 10 лет премии.

В тот год удивила Майли Сайрус – ее платье светло-розового оттенка с большим бантом сзади и шлейфом не вызвало трепета, скорее – удивление. Кроме того, платье сравнили с туалетной бумагой, прилипшей к туфлям.

Также выделилась в тот год Kesha, которая тогда была на пике популярности. Стильный ирокез дополнило совершенно уникальное платье, которое было сделано из… кассетной пленки.

Золотой оттенок всегда смотрелся роскошно на красных дорожках, но на АМА 2011 можно было видеть два примера, как правильно использовать золото, а как – нет. Струящееся платье в пол Селены Гомес буквально "сияло" и было крайне удачным выбором певицы. А вот Пэрис Хилтон выбрала короткое платье, поэтому смотрелось, будто она пришла на премию в пеньюаре.

Три года подряд Кристина Агилера, которая тогда была не в лучшей форме, отличалась провальными образами на премиях. Однако, в 2012 ее лиловое с белым платье и украшения в тон были настолько безвкусными и блеклыми, что эти оттенки певица с опаской примеряет и сейчас.

Кроме того, в том же году отличилась и Ники Минаж, надев неоновое платье салатного оттенка. Выглядело это нелепо и странно.

Леди Гага в тот год по-настоящему поразила своим видом, появившись в прямом смысле, на белом коне! Такой образ не забыть, поэтому мы решили включить его в нашу подборку.

Женская хип-хоп группа TLC является своеобразной легендой американского шоу-бизнеса, поэтому у стилистов, которые так "нарядили" Ти Боуз и Чилли, хочется спросить – за что они пытались отомстить?

На красной дорожке "отличилась" и и Рита Ора. Певица пришла в ярко-желтом платье со шлейфом, но увы – не дополнила его ни аксессуарами, ни эффектной прической, из-за чего была похожа на канарейку.

Также плохой образ выбрала для себя и17-летняя Кайли Дженнер. Здесь она выглядит так, будто ей 30, и она порядком устала. Бордовый цвет утяжелил и без того массивное платье, а небрежная прическа просто сделала из нее неряху.

Z LaLa стала настоящей сенсацией вечера, ее синий наряд привлекал к себе внимание. Только никто так и не понял – что он означает и что хотела донести его обладательница?

Выделилась также и Гвен Стефани, избрав наряд из прозрачной черной ткани, тем самым оголив и то, что совершенно не надо.

Биби Рекса, видимо, заразилась "вирусом Ким Кардашьян" – ее леопардовое платье с большим вырезом подозрительно напоминало наряды звезды реалити-шоу.

А звезда сериала "Дневники вампира" Катарина Грехем, видимо, решила пойти по стопам Гвен Стефани и также выбрала прозрачное платье, которое открыло ноги вплоть до белья. Увы, получилось нелепо и некрасиво, поскольку всего было слишком много.

Эрика Джейн все ошибки своего образа оставила "внизу". Нелепые розовые лосины еще долго вспоминали все редакторы моды.

Также неприятно поразила и Николь Кидман, которая выбрала платье с геометрическим подолом, но совершенно не позаботилась о правильной обуви, из-за чего ноги выглядят кривыми, а сам образ – слишком скучным для красной дорожки.

Тайра Бэнкс, которая обычно считается иконой стиля, крайне неудачно выбрала свой наряд. Совершенно лишний пояс, а также юбка будто из новогоднего "дождика" сделали образ крайне дешевым и нелепым.

"Плюшевое" платье Поппи также раскритиковали за слишком явный акцент на ноги, но вот на лице у певицы – маска. Что ж, кто-то предчувствовал карантин.

Билли Айлиш в тот год пришла на красную дорожку в костюме с классическим клетчатым принтом, а также – в маске, которая делала из нее пчеловода. Однако, наряд был похож на пижаму, а маска рассказала лишь о том, что певице, видимо, нравится сериал "Рассказ служанки".

Однако, наиболее неудачным критики сочли образ вновь появившейся певицы Kesha. Она перекрасилась в брюнетку, а вот костюм можно назвать только одним словом: "вырвиглаз".

Образ Dua Lipa критиковали активно. Платье открыло и грудь, и ноги, что было явно чересчур, а также никто не понял странного рисунка – то ли динозавры, то ли цветы?

Также в этом году особо раскритиковали образ Дженнифер Лопес, поскольку острые плечи наряда добавляли ей лет.