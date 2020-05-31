Самые нелепые и забавные шляпки королевской семьи Великобритании. Фоторепортаж
Королевское семейство Великобритании, несмотря на всю свою чопорность и некую недоступность для простого народа, многие годы фактически исполняет роль инфлюинсеров, показывающих британцам, как нужно жить, к чему стремится и, конечно же, что носить.
И все бы ничего, ведь о гардеробе королевской семьи пекутся если не лучшие, то одни из лучших модельеров мира. Однако есть одна деталь, которой королевская семья словно дразнит британцев. Речь идет о чудаковатых шляпках, которые то и дело водружают на головы, если не королевы, то уж принцесс.
OBOZREVATEL собрал 14 самых забавных шляп, в которых члены королевской семьи появлялись на публике.
Интересно, что фавориткой "безумного шляпника" вполне могла бы стать принцесса Йоркская Беатрис. Говорят, однажды королева Елизавета II дала ей простой совет – "если хочешь выделяться из толпы, носи яркий головной убор". Беатрис, судя по всему, слишком уж буквально восприняла совет бабушки. В наш фоторепортаж попали сразу шесть ее шляпок.
Недалеко от советов королевы ушла и принцесса Йоркская Евгения. Ее шляпки не только отличаются странной формой, но и ярким цветом.
Промахи бывают и у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Одна из ее шляп выглядит так, словно на голову герцогини присела птичка, вторая – то ли как тарелка, то ли как шляпа, которую случайно надели навыворот.
Впрочем, ее младшая сестра Пиппа Миддлтон однажды пришла на королевские торжества в шляпке, которая чем-то напоминает оленьи рога.
Вторая супруга принца Чарльза, герцогиня Камилла тоже умеет обескуражить своим головным убором. Да, формально это не шляпа, а тиара. Но выглядит так, словно на голове у Камиллы птица пыталась свить гнездо из сухой травы.
Что уже говорить, если даже покойная принцесса Диана, в свое время считавшаяся иконой стиля, на одной из мероприятий пришла в шляпке, которая очень похожа на инопланетный корабль. Впрочем, если оценить весь образ Дианы, то выглядит это как изысканный торшер.
Ну и, конечно же, этот список был бы не полным, если бы в нем не нашлось места для самой королевы. Да, традиционно Елизавета II отдает предпочтение строгим шляпкам, которые незначительно разнятся в дизайне, но отличаются по цвету. Однако в 2012 году она появилась на публике в шляпе, которая слишком уж похожа на абажур бабушкиной лампы.
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