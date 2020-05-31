Самые нелепые и забавные шляпки королевской семьи Великобритании. Фоторепортаж

Королевское семейство Великобритании, несмотря на всю свою чопорность и некую недоступность для простого народа, многие годы фактически исполняет роль инфлюинсеров, показывающих британцам, как нужно жить, к чему стремится и, конечно же, что носить.

И все бы ничего, ведь о гардеробе королевской семьи пекутся если не лучшие, то одни из лучших модельеров мира. Однако есть одна деталь, которой королевская семья словно дразнит британцев. Речь идет о чудаковатых шляпках, которые то и дело водружают на головы, если не королевы, то уж принцесс.

OBOZREVATEL собрал 14 самых забавных шляп, в которых члены королевской семьи появлялись на публике.

Интересно, что фавориткой "безумного шляпника" вполне могла бы стать принцесса Йоркская Беатрис. Говорят, однажды королева Елизавета II дала ей простой совет – "если хочешь выделяться из толпы, носи яркий головной убор". Беатрис, судя по всему, слишком уж буквально восприняла совет бабушки. В наш фоторепортаж попали сразу шесть ее шляпок.

принцесса Йоркская Беатрис

принцесса Йоркская Беатрис

принцесса Йоркская Беатрис

принцесса Йоркская Беатрис

принцесса Йоркская Беатрис

принцесса Йоркская Беатрис

Недалеко от советов королевы ушла и принцесса Йоркская Евгения. Ее шляпки не только отличаются странной формой, но и ярким цветом.

принцесса Йоркская Евгения

принцесса Йоркская Евгения

Промахи бывают и у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Одна из ее шляп выглядит так, словно на голову герцогини присела птичка, вторая – то ли как тарелка, то ли как шляпа, которую случайно надели навыворот.

герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

Впрочем, ее младшая сестра Пиппа Миддлтон однажды пришла на королевские торжества в шляпке, которая чем-то напоминает оленьи рога.

Пиппа Миддлтон

Вторая супруга принца Чарльза, герцогиня Камилла тоже умеет обескуражить своим головным убором. Да, формально это не шляпа, а тиара. Но выглядит так, словно на голове у Камиллы птица пыталась свить гнездо из сухой травы.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла

Что уже говорить, если даже покойная принцесса Диана, в свое время считавшаяся иконой стиля, на одной из мероприятий пришла в шляпке, которая очень похожа на инопланетный корабль. Впрочем, если оценить весь образ Дианы, то выглядит это как изысканный торшер.

принцесса Диана

Ну и, конечно же, этот список был бы не полным, если бы в нем не нашлось места для самой королевы. Да, традиционно Елизавета II отдает предпочтение строгим шляпкам, которые незначительно разнятся в дизайне, но отличаются по цвету. Однако в 2012 году она появилась на публике в шляпе, которая слишком уж похожа на абажур бабушкиной лампы.

королева Елизавета II

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