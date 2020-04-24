Самые модные цвета 2020 года: как быть стильной

Мария Дидык Мода 21:59, 24.04.2020

Чтобы выглядеть стильно, недостаточно покупать трендовую одежду. Необходимо еще и правильно уметь сочетать цвета и оттенки.

О пяти ярких и небанальных сочетаний, которые выглядят очень стильно пишет издание Cosmopolitan.

Бежевый + розовый

Бежевые и коричневые оттенки отлично смотрятся с нежно-розовым спектром. Получается достаточно яркое, но элегантное сочетание.

Лаванда + лимон

От этого сочетания так и веет свежестью и летним настроением.

Апельсиновый + оттенок морской волны

Эти цвета смотрятся достаточно контрастно, но гармонично и чем-то напоминают красивые оттенки коралловых рифов.

Нежно-голубой + сиреневый

Сочетание двух холодных оттенков стильно освежит гардероб. К такому сочетанию следует добавить нюдовые и белые топы, которые станут нейтральным дополнением.

Фуксия + морковный

Такое насыщенное сочетание отлично смотрятся с золотыми украшениями.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какая обувь будет популярна весной и летом 2020 года. А также, какие модели испортят любой образ.

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