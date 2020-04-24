Самые модные цвета 2020 года: как быть стильной
Чтобы выглядеть стильно, недостаточно покупать трендовую одежду. Необходимо еще и правильно уметь сочетать цвета и оттенки.
О пяти ярких и небанальных сочетаний, которые выглядят очень стильно пишет издание Cosmopolitan.
Бежевый + розовый
Бежевые и коричневые оттенки отлично смотрятся с нежно-розовым спектром. Получается достаточно яркое, но элегантное сочетание.
Лаванда + лимон
От этого сочетания так и веет свежестью и летним настроением.
Апельсиновый + оттенок морской волны
Эти цвета смотрятся достаточно контрастно, но гармонично и чем-то напоминают красивые оттенки коралловых рифов.
Нежно-голубой + сиреневый
Сочетание двух холодных оттенков стильно освежит гардероб. К такому сочетанию следует добавить нюдовые и белые топы, которые станут нейтральным дополнением.
Фуксия + морковный
Такое насыщенное сочетание отлично смотрятся с золотыми украшениями.
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