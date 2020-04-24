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24 апреля • обновлено в 22:16
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Самые модные цвета 2020 года: как быть стильной

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Чтобы выглядеть стильно, недостаточно покупать трендовую одежду. Необходимо еще и правильно уметь сочетать цвета и оттенки.

О пяти ярких и небанальных сочетаний, которые выглядят очень стильно пишет издание Cosmopolitan.

Самые модные цвета 2020 года: как быть стильной

Бежевый + розовый

Бежевые и коричневые оттенки отлично смотрятся с нежно-розовым спектром. Получается достаточно яркое, но элегантное сочетание.

Самые модные цвета 2020 года: как быть стильной

Лаванда + лимон

От этого сочетания так и веет свежестью и летним настроением.

Самые модные цвета 2020 года: как быть стильной

Апельсиновый + оттенок морской волны

Эти цвета смотрятся достаточно контрастно, но гармонично и чем-то напоминают красивые оттенки коралловых рифов.

Самые модные цвета 2020 года: как быть стильной

Нежно-голубой + сиреневый

Сочетание двух холодных оттенков стильно освежит гардероб. К такому сочетанию следует добавить нюдовые и белые топы, которые станут нейтральным дополнением.

Самые модные цвета 2020 года: как быть стильной

Фуксия + морковный

Такое насыщенное сочетание отлично смотрятся с золотыми украшениями.

Самые модные цвета 2020 года: как быть стильной

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Автор
Мария Дидык
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