Самые модные солнцезащитные очки 2020 года: советы, как выглядеть стильно

Стилист-имиджмейкер Татьяна Виноградова рассказала об основных трендах на солнцезащитные очки в 2020 году.

Стильными советами она поделилась на своей странице в Instagram. По словам стилиста, при выборе очков главное учитывать форму лица.

Очки оверсайз

Мода на оверсайз добралась и до очков. Настоящий хит 2020 года – гиперсайз в оправах солнцезащитных очков. Формы трендовых очков выбирать можно разные – квадратные и круглые, необычная геометрия и бабочки. Однако следует помнить, что такая модель подойдет не каждому.

Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Авиаторы

Классические авиаторы отличаются тонкой металлической оправой с черными или коричневыми линзами. Особенно модными летом 2020 года будут модели с яркими цветными линзами. Такое решение добавит в образ легкости и непринужденности.

Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Круглые очки

Еще один несомненный хит – круглые очки. Подойдут не всем, но примерить стоит! Обладательницам овальной и треугольной формы лица такая оправа, несомненно, подойдет.

Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Прямоугольные очки

Массивная пластиковая оправа придаст легкости большим прямоугольным очкам и не будет выглядеть "тяжелым" элементом в образе. Она может быть бесцветной или прозрачной в розовых или голубых тонах.

Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Омбре

Линзы омбре могут использоваться в любых моделях и иметь самые разнообразные цветовые решения. Выбор зависит исключительно от вкуса и предпочтений человека.

Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Кошачий глаз

Эта модель является очень женственной, она не лишена элегантности, выглядит очень привлекательно и красиво. Она универсальна – такие очки станут отличным дополнением, как для делового образа, так и для повседневного.

Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Узкие очки с 90-х

Такие очки подойдут далеко не всем. Отлично сочетаются под спортивные образы – худи, треники и спортивная обувь.

Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Креативные формы

Все зависит от фантазии, оригинальности и смелости. Здесь скорее речь идет не о моде, а о желании человека выглядеть не как все.

Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Скриншот Instagram @stylist_vinogradova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, какие юбки носить летом 2020 года.