Самые модные прически 2019 года

Модные эксперты составили список причесок, которые будут особенно популярными в 2019 году.

Одна из них — прическа с четким срезом, как у актрисы Одри Хепберн. Она подойдет девушкам с конической формой лица, пишет Di Lei.

Фото: bonjourglamour.ru

Также эксперты отметили, что прическа "бахрома" — отличный вариант для тех, кто не хочет стричь длину, но хочет как-то разнообразить образ. Такое модное решение сделает ваш внешний вид более загадочным и поможет скрыть такие дефекты, как слишком высокий лоб.

Фото: ratatum.com

Еще одной из лучших в 2019 году стала прическа "пляжные волны" — любимая многими знаменитостями, бьюти блогерами и девушками по всему миру.

Фото: modagid.ru

Модными будут и всеми любимые локоны. По словам экспертов, особенно хорошо они будут смотреться на светлых волосах.

Фото: instagram/annasedokova

Также популярным будет короткий крой "сорванец". Такая прическа подойдет для девушек с идеальной формой лица.

Фото: volosomagia.ru

А для тех, кто хочет короткую прическу, но не имеет смелости, модные эксперты порекомендовали сделать "легкий пикси". Это более легкая версия самого известного кроя "гоблин".

Фото: cosmo.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде. Победителем стал оттенок "эспрессо". По мнению модных экспертов, он объединяет в себе несколько разных оттенков коричневого.

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