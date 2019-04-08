Самые модные прически 2019 года

Модные эксперты составили список причесок, которые будут особенно популярными в 2019 году.
Одна из них — прическа с четким срезом, как у актрисы Одри Хепберн. Она подойдет девушкам с конической формой лица, пишет Di Lei.
Фото: bonjourglamour.ru
Также эксперты отметили, что прическа "бахрома" — отличный вариант для тех, кто не хочет стричь длину, но хочет как-то разнообразить образ. Такое модное решение сделает ваш внешний вид более загадочным и поможет скрыть такие дефекты, как слишком высокий лоб.
Фото: ratatum.com
Еще одной из лучших в 2019 году стала прическа "пляжные волны" — любимая многими знаменитостями, бьюти блогерами и девушками по всему миру.
Фото: modagid.ru
Модными будут и всеми любимые локоны. По словам экспертов, особенно хорошо они будут смотреться на светлых волосах.
Фото: instagram/annasedokova
Также популярным будет короткий крой "сорванец". Такая прическа подойдет для девушек с идеальной формой лица.
Фото: volosomagia.ru
А для тех, кто хочет короткую прическу, но не имеет смелости, модные эксперты порекомендовали сделать "легкий пикси". Это более легкая версия самого известного кроя "гоблин".
Фото: cosmo.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде. Победителем стал оттенок "эспрессо". По мнению модных экспертов, он объединяет в себе несколько разных оттенков коричневого.
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