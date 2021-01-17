Самые модные образы из культовых сериалов 90-х, которые актуальны и сейчас

Мода циклична, однако бренды не просто копируют культовые вещи, а стараются их переосмыслить и добавить новые элементы. Широкие джинсы с высокой талией, огромные ботинки на платформе, велосипедки и другие стильные атрибуты моды 1990-х попадаются в коллекциях и современных дизайнеров.

Разбираем модные сочетания конца 20 века на примере главных героев сериалов "Друзья", "Беверли-Хиллз: 90210" и "Элен и ребята", которые пригодятся для обновления нашего гардероба в этом году. OBOZREVATEL собрал самые запоминающиеся образы любимых героев.

"Беверли-Хиллз: 90210"

Из нарядов Келли Тейлор, Донны Мартин, Брендона Уолша, Дэвида Силвера и других героев сериала можно составить завидный летний гардероб на сезон весна-лето 2021. Высокие объемные джинсы, рубашки оверсайз, белые кроссовки, джинсовые комбинезоны и сарафаны, безразмерные жакеты и многое другое – именно это было тогда и стало супертрендовой вещью в этом году.

Именно в "Беверли-Хиллз: 90210" впервые показали на экране образ, где героини надевали футболку под сарафан. Кроме того, все модные принты из 1990-х пришли и в наше время. Вы можете заметить в эпизодах и мелких горох, и цветочный принт, которые стали как никогда актуальны.

Кроме того, джинсы-мом и сочетание "деним плюс деним" стали популярны также после этого сериала.

"Друзья"

У каждой героини легендарного многосерийного сериала была своя "фишка".

Так, Фиби часто появлялась в длинных платьях и с сумками с бахромой (которые, кстати, этой весной будут на пике популярности), а в нарядах девушки идеально сочетались разные стили: гранж, хиппи и платья а-ля Барби, Рейчел же носила только дорогие туфли, обтягивающие вещи и мини-юбки, а строгая Моника выбирала вещи только в стиле casual. Однако, Моника также имела страсть к шелковым вещам и атласным платьям в бельевом стиле. Именно такие платья-слипы носили все модницы летом 2020-го и будут как минимум еще один сезон.

Благодаря сериалу "Друзья" в моду вошли леопардовые и цветочные принты, а также платье-кимоно.

В целом, стиль героев сериала часто используют как модное пособие по целому десятилетию.

"Элен и ребята"

Стиль героев этого сериала построен на сочетании джинсов и ярких свитшотов, футболок с цветочным принтом, а также джинсовых жакетов. Модные джинсы клеш пришли к нам также из 1990-х.

Дизайнеры уже предлагали нам платья в крупный горох и цвета корицы, как у Джоанны, а футболки-тельняшки и полосатые брюки стали мега популярны и сейчас.

OBOZREVATEL ранее сообщал, какие вещи из прошлого вернулись в моду в 2021 году.