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17 ноября • обновлено в 12:20
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Самые модные мужские стрижки 2019-2020: топ-3

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Стрижкой можно преобразить любого человека до неузнаваемости. В 2019 году трендом стали аккуратность и ухоженный внешний вид.

В 2019 году самыми популярными мужскими стрижками и безусловными хитами стали стрижка канадка, стрижка британка и стрижка андеркат. При этом в грядущем, 2020 году, эти мужские стрижки еще останутся в трендах, пишет "Главред".

Самые модные мужские стрижки 2019-2020: топ-3
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Стрижка андеркат

Мужская стрижка андеркат - это короткие волосы длиной один-два сантиметра, на которые как бы накладываются, свисая, более длинные пряди с макушки. Плавного перехода между короткими и длинными волосами при этом нет. По мере отрастания волос стрижка сохраняет свою очаровательность.

Самые модные мужские стрижки 2019-2020: топ-3

sborodoy.com

Стрижка канадка

Суть стрижки канадки заключается в том, что довольно большой объем волос оставляется в области лба и темени, при этом затылок, макушка и виски стригутся намного короче. Переходы между короткими и длинными волосами плавные.

Такой вариант прически подходит мужчинам с любой формой лица.

Самые модные мужские стрижки 2019-2020: топ-3

v-kosmose.com

Стрижка британка

Стрижка британка – это очень короткий затылок, обязательное наличие челки, при этом ее всегда филируют и наличие пробора. Правда, стилисты не советуют делать пробор обладателям квадратного лица.

Самые модные мужские стрижки 2019-2020: топ-3

dlyarostavolos.com/

Как ранее писал OBOZREVATEL, стилисты на модных показах продемонстрировали неожиданные тренды причесок в этом сезоне, а звезды уже начали вовсю ими пользоваться. На подиумах можно было увидеть и грязную голову, и "зализанные" волосы, и даже непослушные челки.

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
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