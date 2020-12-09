Самые модные джинсы зимой 2021: названы популярные модели

Если подобрать красивые и стильные джинсы, то этой зимой вы будете блистать на любом мероприятии, даже просто выйдя в магазин. Кроме того, вы сможете чувствовать себя в тепле и комфорте.

Так, в это холодное время года актуальны модели джинсов, которые на сегодняшний день не утратили свою популярность и будут в тренде еще несколько лет. Подробней о них – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Джинсы клеш

Эта модель снова вернулась в моду. Их можно сочетать с обувью с острым носком, а также на плоской подошве или с каблуком средней длины. Стоит отметить, что при выборе таких джинсов необходимо учитывать длину – лучше примерять с той обувью, с которой будете их носить.

Джинсы клеш

Широкие джинсы

Модель будет выглядеть очень стильно и красиво, если правильно их подобрать. Так, широкие джинсы можно сочетать с узкими рубашками классического кроя. Также будут хорошо смотреться короткие курточки, полушубки и пальто. Кроме того, не забывайте про обувь: сюда идеально подойдут сапоги на каблуке.

Широкие джинсы

Джинсы в стиле пэчворк

Зимой 2021 в тренде будет именно эта модель. Такие джинсы можно легко сочетать с верхом, так как даже маленький кусочек цвета может перейти в тон верха блузки, водолазки или туники.

Джинсы в стиле пэчворк

Прямые джинсы

Эта модель является одной из базовых вещей, которую должна иметь каждая девушка в своем гардеробе. Джинсы с мягкими прямыми линиями и простым кроем сделают вас самыми стильными в любой сезон, а особенно зимой 2021. Отметим, что прямые джинсы идеально подойдут на любой тип фигуры.

Прямые джинсы

Джинсы с разрезами внизу

Такая модель будет всегда в тренде и сделает ваш образ еще сногсшибательнее. Так, джинсы с разрезами вы можете сочетать со свитерами из плотного материала. Актуальная объемная вязка будет выглядеть еще круче, если заправить свитер в брюки с защипами и широким поясом.

Джинсы с разрезами внизу

Главную вещь, которую необходимо купить зимой 2020/2021 – это вязаные и трикотажные платья. Они создадут цельный и стильный образ, а также помогут утеплиться в это холодное время года.

В сезоне зима 2020/2021 в тренде остаются модные свитера с вырезами, которые украсят каждую девушку.

Также в зимнем гардеробе всегда должен быть такой аксессуар как головной убор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие юбки стоит носить зимой 2020-2021, чтобы выглядеть стильно. Так, он посоветовал, какой крой, принт и материал выбрать.