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13 октября • обновлено в 13:33
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Самые модные джинсы осени: как выглядеть стильно

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Джинсы являются неотъемлемым элементом гардероба практически каждого человека. Несмотря на то, что эта одежда достаточно универсальна, каждый сезон дизайнеры совершенствуют ее и добавляют новые элементы.

Осенью в 2019 году самыми модными вариантами будут прямые белые джинсы, джинсы-клеш и джинсы с необычным декором, пишет "Cosmopolitan".

Самые модные джинсы осени: как выглядеть стильно
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Прямые белые джинсы

Используйте такие брюки, как “чистый холст” и добавляйте им красок в виде яркой блузы или топа. Делайте ставку на классический цветочный или смелый анималистичный принт.

Самые модные джинсы осени: как выглядеть стильно

cosmo.com.ua

Джинсы-клеш

Джинсы-клеш неожиданно снова "ворвались" на подиумы. Сочетайте их с яркими принтованными блузами, а чтобы образ не выглядел старомодным, добавляйте к нему стильную мини-сумочку и трендовую обувь.

Самые модные джинсы осени: как выглядеть стильно

cosmo.com.ua

Джинсы с необычным декором

Вышивка, рисунки, принты и даже перья – очень популярны в этом сезоне. Единственное правило: чтобы не выглядеть комично, сочетайте такие джинсы с максимально простым верхом.

Самые модные джинсы осени: как выглядеть стильно

cosmo.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в моду вошел новый и весьма нестандартный аксессуар – дырявые сумки, которые больше напоминают украшения в виде сыра, чем предмет первой необходимости.

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