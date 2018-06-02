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"Самая отвратительная на свете": дизайнеры обуви представили самый противоречивый тренд сезона

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В новых коллекциях некоторых знаменитых брендов появилось несколько вариантов обуви с пальцами ног.

Необычные ботинки, сандалии и слиперы, которые были весьма популярными несколько лет назад, показали сразу несколько дизайнеров. Среди них оказался креативный директор испанского модного дома Loewe Джонатан Андерсон, который опубликовал серию снимков спорной обуви в официальном Instagram-аккаунте компании.

В коллекцию Loewe Resort-2019 вошли слиперы с рисунками в виде черных и белых стоп. Также фирма представила черные сандалии с выпуклыми пальцами и камнями, покрытыми кожей.

Поклонники марки не одобрили тренд и написали негативные отзывы в комментариях под фото в социальной сети.

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Примечательно, что модный глянец Vogue признал новый фасон обуви "самым отвратительным на свете".

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Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский бренд-производитель спортивной одежды и обуви Nike разнообразил линейку знаменитых пляжных тапочек Benassi новой моделью с сумкой, нашитой на ремень сандалий.

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Мода
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