"Самая отвратительная на свете": дизайнеры обуви представили самый противоречивый тренд сезона

В новых коллекциях некоторых знаменитых брендов появилось несколько вариантов обуви с пальцами ног.
Необычные ботинки, сандалии и слиперы, которые были весьма популярными несколько лет назад, показали сразу несколько дизайнеров. Среди них оказался креативный директор испанского модного дома Loewe Джонатан Андерсон, который опубликовал серию снимков спорной обуви в официальном Instagram-аккаунте компании.
В коллекцию Loewe Resort-2019 вошли слиперы с рисунками в виде черных и белых стоп. Также фирма представила черные сандалии с выпуклыми пальцами и камнями, покрытыми кожей.
Поклонники марки не одобрили тренд и написали негативные отзывы в комментариях под фото в социальной сети.
Примечательно, что модный глянец Vogue признал новый фасон обуви "самым отвратительным на свете".
Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский бренд-производитель спортивной одежды и обуви Nike разнообразил линейку знаменитых пляжных тапочек Benassi новой моделью с сумкой, нашитой на ремень сандалий.