"Самая отвратительная на свете": дизайнеры обуви представили самый противоречивый тренд сезона

В новых коллекциях некоторых знаменитых брендов появилось несколько вариантов обуви с пальцами ног.

Необычные ботинки, сандалии и слиперы, которые были весьма популярными несколько лет назад, показали сразу несколько дизайнеров. Среди них оказался креативный директор испанского модного дома Loewe Джонатан Андерсон, который опубликовал серию снимков спорной обуви в официальном Instagram-аккаунте компании.

В коллекцию Loewe Resort-2019 вошли слиперы с рисунками в виде черных и белых стоп. Также фирма представила черные сандалии с выпуклыми пальцами и камнями, покрытыми кожей.

Публикация от Jonathan Anderson (@jonathan.anderson) 28 Май 2018 в 3:54 PDT

Поклонники марки не одобрили тренд и написали негативные отзывы в комментариях под фото в социальной сети.

Публикация от Jonathan Anderson (@jonathan.anderson) 28 Май 2018 в 1:41 PDT

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Публикация от Crimes Against Shoemanity (@crimesagainstshoemanity) 18 Апр 2018 в 6:21 PDT

Примечательно, что модный глянец Vogue признал новый фасон обуви "самым отвратительным на свете".

Публикация от Crimes Against Shoemanity (@crimesagainstshoemanity) 16 Апр 2018 в 2:32 PDT

Публикация от Crimes Against Shoemanity (@crimesagainstshoemanity) 31 Май 2018 в 4:50 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский бренд-производитель спортивной одежды и обуви Nike разнообразил линейку знаменитых пляжных тапочек Benassi новой моделью с сумкой, нашитой на ремень сандалий.