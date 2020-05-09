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9 мая • обновлено в 17:49
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Самая модная майка на лето 2020 под любой образ: назван неожиданный тренд

2.3т
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Белая футболка без рукавов и с расширенной линией плеч с помощью лент поролона неожиданно стала главным трендом сезона лето-2020.

Выглядит самая модная майка лета весьма лаконично, но при этом стильно и свежо. Особенностью является то, что такой элементарный предмет одежды идеально подойдет под любой образ. OBOZREVATEL рассказывает, как носить главный хит летнего сезона.

С джинсами

Самая модная майка на лето 2020: назван неожиданный тренд

Instagram @mvb

Самая модная майка на лето 2020: назван неожиданный тренд

Instagram @carodaur

С деловыми брюками

Самая модная майка на лето 2020: назван неожиданный тренд

Instagram @musebrasil

Самая модная майка на лето 2020: назван неожиданный тренд

Instagram @mvb

Самая модная майка на лето 2020: назван неожиданный тренд

Instagram @sophiaroe

C шортами

Самая модная майка на лето 2020: назван неожиданный тренд

Instagram @maary.carvalho

Самая модная майка на лето 2020: назван неожиданный тренд

Instagram @rdmoodas

С романтической юбкой

Самая модная майка на лето 2020: назван неожиданный тренд

Instagram @jeanettemadsen

Самая модная майка на лето 2020: назван неожиданный тренд

Instagram @atelie_19

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какие платья будут в моде летом 2020 года. Читайте также, какие шорты стоит носить этим летом.

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Автор
Ева Романова
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