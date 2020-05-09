Самая модная майка на лето 2020 под любой образ: назван неожиданный тренд

Белая футболка без рукавов и с расширенной линией плеч с помощью лент поролона неожиданно стала главным трендом сезона лето-2020.

Выглядит самая модная майка лета весьма лаконично, но при этом стильно и свежо. Особенностью является то, что такой элементарный предмет одежды идеально подойдет под любой образ. OBOZREVATEL рассказывает, как носить главный хит летнего сезона.

С джинсами

Instagram @mvb

Instagram @carodaur

С деловыми брюками

Instagram @musebrasil

Instagram @mvb

Instagram @sophiaroe

C шортами

Instagram @maary.carvalho

Instagram @rdmoodas

С романтической юбкой

Instagram @jeanettemadsen

Instagram @atelie_19

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какие платья будут в моде летом 2020 года. Читайте также, какие шорты стоит носить этим летом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!