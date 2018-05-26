Самая дорогая в мире модель снялась обнаженной для культового глянца

Одна из самых популярных и высокооплачиваемых моделей в мире, "ангел" Victoria’s Secret Джиджи Хадид стала героиней свежего номера знаменитого глянца Vogue.

Девушка снялась полностью обнаженной для французской версии журнала. Особой загадочности добавляет то, что фотография выполнена в черно-белой гамме. Ее пикантный снимок размещен на Instagram-аккаунте Еllo tv.

В интервью для журнала Джиджи также рассказала, как на нее влияет ее слава и насколько важную роль играют в ее карьере социальные сети.

Публикация от ELLO TV (@ellotv) 23 Май 2018 в 9:18 PDT

Новости Сестры Хадид снялись полностью голыми для знаменитого глянца

Отметим, Хадид является одной из популярнейших персон на просторах Instagram. За ее страницей следят более 40 миллионов подписчиков со всего мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая модель Джиджи Хадид рассказала, как ей приходится ограничиваться в питании, чтобы поддерживать идеальную форму.