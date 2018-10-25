Самая дорогая пышнотелая модель восхитила публику обнаженным телом: пикантное фото

Культовая американская модель формата plus-size, одна из самых высокооплачиваемых звезд социальных сетей Эшли Грэм покорила своих поклонников соблазнительными формами.

Звезда показала снимок, где позировала в откровенном черном бикини, демонстрируя пышную, женственную фигуру и сексуальный загар. Горячее изображение она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Поклонники 30-летней модели восхитились ее фигурой, а также отметили, что любой наряд на ней будет сидеть отлично, поскольку именно так и должна выглядеть настоящая женщина.

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Всего за пару часов фото набрало почти 200 тысяч лайков и сотни комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, пышнотелая супермодель Эшли Грэм покорила фанатов смелым роликом в купальнике.