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Самая дорогая пышнотелая модель восхитила публику обнаженным телом: пикантное фото

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Культовая американская модель формата plus-size, одна из самых высокооплачиваемых звезд социальных сетей Эшли Грэм покорила своих поклонников соблазнительными формами.

Звезда показала снимок, где позировала в откровенном черном бикини, демонстрируя пышную, женственную фигуру и сексуальный загар. Горячее изображение она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Поклонники 30-летней модели восхитились ее фигурой, а также отметили, что любой наряд на ней будет сидеть отлично, поскольку именно так и должна выглядеть настоящая женщина.

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Пышнотелая модель Эшли Грэм засветила обнаженную грудь во время примерки

Всего за пару часов фото набрало почти 200 тысяч лайков и сотни комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, пышнотелая супермодель Эшли Грэм покорила фанатов смелым роликом в купальнике.

Персоны
Эшли ГрэмЭшли Грэхэм (Ashley Graham)
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