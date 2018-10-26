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/Мода

Самая дорогая бикини-модель показала голое тело: горячие фото

1.8тЧитать материал на украинском

21-летняя американская бикини-модель, которая была признана самой высокооплачиваемой в Instagram, Алексис Рэн из Калифорнии (США), приняла участие в откровенной фотосессии.

На снимках девушка позирует практически голой, прикрывая пикантные части тела руками. Серия смелых фотографий опубликована на ее странице в Instagram.

Девушка сфотографировалась в своей квартире, а из одежды на ней - только соблазнительное черное белье. На всех снимках Алексис позировала топлес.

Angel energy

Публикация от Alexis Ren (@alexisren)

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Горячие фото произвели фурор в социальной сети: менее чем за сутки они собрали почти 700 тысяч лайков от пользователей, а также несколько тысяч комментариев.

Самая дорогая бикини-модель показала голое тело: горячие фото

Instagram @alexisren

Самая дорогая бикини-модель показала голое тело: горячие фото

Instagram @alexisren

Как сообщал OBOZREVATEL, культовая американская модель формата plus-size, одна из самых высокооплачиваемых звезд социальных сетей Эшли Грэм покорила своих поклонников соблазнительными формами, показав откровенный снимок.

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