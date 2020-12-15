Saint Laurent устроил показ коллекции весна-лето 2021 посреди пустыни. Видео

Юля Ухина Мода 17:26, 15.12.2020

Французский модный дом Saint Laurent представил новую коллекцию весна-лето 2021. Показ состоялся посреди пустыни – модели вышагивали на каблуках по песчаным дюнам под музыку композитора SebastiAn.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале бренда. Отметим, что шоу зрителям показали в онлайн-формате (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В коллекцию Summer 2021 вошли велосипедки из костюмной ткани и трикотажа, платья со страусиными перьями, полупрозрачные накидки-топы, жакеты из джерси, комбинезоны, а также кожаные бомберы и плащи.

Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com

Главный дизайнер модного дома Энтони Ваккарелло также показал комплекты в пижамном стиле и кружевные шорты. Неожиданным стало возвращение шубы-"гусеницы" из коллекции Libération 1971-го года.

Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com

Смотрите все образы из коллекции Saint Laurent Women's Summer 21

Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
ysl.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный бренд Balenciaga показал новую коллекцию в неожиданном формате – в виде компьютерной игры. С ее помощью можно посмотреть весь ассортимент одежды осень-зима 2021.

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Lady Мода

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