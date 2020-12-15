Saint Laurent устроил показ коллекции весна-лето 2021 посреди пустыни. Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
1,6 т.
Saint Laurent выпустил коллекцию весна-лето 2021

Французский модный дом Saint Laurent представил новую коллекцию весна-лето 2021. Показ состоялся посреди пустыни – модели вышагивали на каблуках по песчаным дюнам под музыку композитора SebastiAn.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале бренда. Отметим, что шоу зрителям показали в онлайн-формате (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В коллекцию Summer 2021 вошли велосипедки из костюмной ткани и трикотажа, платья со страусиными перьями, полупрозрачные накидки-топы, жакеты из джерси, комбинезоны, а также кожаные бомберы и плащи.

Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21

Главный дизайнер модного дома Энтони Ваккарелло также показал комплекты в пижамном стиле и кружевные шорты. Неожиданным стало возвращение шубы-"гусеницы" из коллекции Libération 1971-го года.

Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Смотрите все образы из коллекции Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21
Коллекция Saint Laurent Women's Summer 21

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный бренд Balenciaga показал новую коллекцию в неожиданном формате – в виде компьютерной игры. С ее помощью можно посмотреть весь ассортимент одежды осень-зима 2021.

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