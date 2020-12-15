Saint Laurent устроил показ коллекции весна-лето 2021 посреди пустыни. Видео

Французский модный дом Saint Laurent представил новую коллекцию весна-лето 2021. Показ состоялся посреди пустыни – модели вышагивали на каблуках по песчаным дюнам под музыку композитора SebastiAn.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале бренда. Отметим, что шоу зрителям показали в онлайн-формате (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В коллекцию Summer 2021 вошли велосипедки из костюмной ткани и трикотажа, платья со страусиными перьями, полупрозрачные накидки-топы, жакеты из джерси, комбинезоны, а также кожаные бомберы и плащи.

Главный дизайнер модного дома Энтони Ваккарелло также показал комплекты в пижамном стиле и кружевные шорты. Неожиданным стало возвращение шубы-"гусеницы" из коллекции Libération 1971-го года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный бренд Balenciaga показал новую коллекцию в неожиданном формате – в виде компьютерной игры. С ее помощью можно посмотреть весь ассортимент одежды осень-зима 2021.