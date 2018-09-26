С сумкой за 30 тыс.: звезда "Квартала 95" вышла в свет в стильном образе

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец вышла в свет в стильном осеннем образе на презентации развлекательного проекта "Женский квартал" 26 сентября.

На мероприятие женщина пришла в белом вязаном платье нестандартного кроя с вырезами на плечах и коричневых замшевых ботильонах на каблуках. Свой образ звезда дополнила сумкой Louis Vuitton, стоимостью приблизительно в 30 тысяч грн, красным маникюром и нежным макияжем, пишет ТСН.

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Кроме Елены, в новом шоу будут участвовать еще 13 дам, в том числе вокалистки "Голоса країни" Вера Кекелия, Марта Адамчук. По словам авторов, проект - "территория женщин, где они главные, они всегда правы и элегантно шутят о том, что им на самом деле интересно".

"Сегодня у современной женщины так много ролей и задач, скорость ее жизни так стремительно увеличивается, а уровень требований в обществе так высок, что тем для шуток более чем достаточно. "Женский квартал" станет для наших женщин источником хорошего юмора, самоиронии и легкого настроения", - отметила Кравец.

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