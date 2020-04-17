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18 апреля • обновлено в 01:17
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С пижамы в белье: в сети набирает популярность новый эротичный тренд

2.5т
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В соцсети TikTok набирает популярность новый тренд: девушки переодеваются с пижамы в сексуальное белье и передают друг другу эстафету.

Соответствующие пикантные видео красотки публикуют с хештегом #Dontrushchallenge. Отметим, что это своеобразная вариация на челлендж блогерши Faye, в котором девушки сначала позируют ненакрашеными, а затем с макияжем (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

С пижамы в белье: в сети набирает популярность новый эротичный тренд

К слову, что на YouTube одно из видео #Dontrushchallenge в настоящее время имеет 10 миллионов просмотров.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Мода
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