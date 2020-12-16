С чем сочетать главные цвета 2021: топ модных луков на все случаи жизни

Институт цвета Pantone назвал сразу два новых главных цвета 2021 года, символизирующие стойкость, надежду и счастье.

Pantone определял сразу два цвета лишь однажды – в 2016 году. Тогда в тренде были пастельные оттенки голубого Serenity и розового Rose Quartz. Для 2021-го специалисты выбрали главными солнечно-желтый Illuminating и серый Ultimate Gray. Как считают в институте, именно эти цвета нам нужны после тяжелого 2020 года. OBOZREVATEL узнал, как носить серый с солнечно желтым и при этом выглядеть на все 100.

Популярная в сети Instagram стилист из Киева Ксения Господинова показала примеры самых стильных луков следующего года, среди которых однотонные костюмы в цвете Illuminating и платье в Ultimate Gray.

Примеры луков с модными цветами 2021 года. Instagram Ксении Господиновой

"Pantone охарактеризовал сочетание серого и желтого как "вдохновляющее и дающее надежду". Ну что, мне лично эти два цвета очень импонируют, как вместе, так и по отдельности", – написала Господинова на своей странице.

Стильное платье в цвете Ultimate Gray. Instagram Ксении Господиновой

Также стилист отметила, что оттенки бежевого и кофейного переходят с нами в 2021 и даже могут потеснить базовый черный своей универсальностью.

Костюм в солнечных оттенках – модное сочетание 2021 года. Instagram Ксении Господиновой

Отметим, что известные бренды уже представили свои новинки в трендовых цветах, которые идеально дополнят зимний гардероб.

Так, для идеального повседневного образа подойдет свитер в желто-серой гамме. Его можно носить с любимыми джинсами и ботинками на массивной подошве.

Повседневный образ со свитером и джинсами для 2021 года.

Если желтый слишком яркий и непривычный для вас, то можно составить разнообразные луки с серым цветом Ultimate Grey. Подберите офисные брюки такого оттенка, которые идеально подойдут к рубашке белого или розового цвета.

Образ для офиса 2021 года.

Также на холодный сезон можно подобрать теплое платье и носить с высокими сапогами, которые как раз на пике популярности в зимнем сезоне 2020/2021.

Ultimate Grey идеально подойдет для новогоднего образа, ведь 2021 – год белого металлического Быка. Полупрозрачное платье эффектно подчеркнет фигуру. А если вы больше любите практичность, то нарядной сделает вас сочетание желтого низа и серого гольфа с жакетом и ярким шарфиком.

Праздничный образ в модных цветах 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы новые nail-тренды, о которых стоит знать. В моду вошли skinny nails и микроманикюр с минимальным количеством слоев лака и элементов дизайна.