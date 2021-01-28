С чем носить ультракороткий свитер зимой 2021: топ-3 трендовых варианта

В этом сезоне помимо вязаных топов-бра и комфортных кардиганов из "бабушкиного" гардероба – в тренде ультракороткие свитера.

Так, новый вид свитера выполнен в длине мини, едва достающей до груди, и дополнен длинными рукавами. Некоторые модели представлены с высоким воротом, в то время как другие с классическим круглым или овальным вырезом горловины. В связи с этим OBOZREVATEL расскажет, с чем носить главный тренд зимы 2021.

Преимущество мини-свитера в том, что его можно надевать вместо шарфа поверх блуз, рубашек и водолазок, ведь он отлично закрывает открытые участки тела. Дополнять образ можно джинсами или юбками.

Ультракороткий свитер vogue.ua

Ультракороткий свитер Instagram Lena Perminova

Ультракороткий свитер vogue.ua

Укороченный свитер легко комбинировать и с другими элементами гардероба. Так, например, миксовать его с кукольным платьем-бюстье и грубыми ботинками.

Ультракороткий свитер vogue.ua

Ультракороткий свитер vogue.ua

Также данную модель можно легко вписывать в образы со спортивными костюмами на основе бра и треников, обыгрывая их акцентными украшениями.

Ультракороткий свитер Instagram Alicia Roddy

Ультракороткий свитер passion.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал, с чем носить объемный свитер с горловиной этой зимой. К слову, в 2021 году в моде будут модели в стиле оверсайз.