С чем носить тренд из 2000-х джинсы с низкой посадкой: топ-3 вариантов
В 2021 году свою популярность продолжает набирать тренд на джинсы с низкой посадкой. Так, такая вещь должна быть в гардеробе у каждой модницы.
Источником вдохновения на эту моду стали такие знаменитости как Дженнифер Лопес, Бритни Спирс и Хилари Дафф. Подробней о том, с чем сочетать джинсы с низкой посадкой, пишет Vogue.Джинсы и браллет
Широкие джинсы с заниженной талией можно сочетать с браллетом, украшенным морскими узорами. Также можно накинуть на плечи жакет и добавить многоярусное украшение на шею.
Этой весной одним из самых модных уличных образов станет сочетание джинсов с низкой посадкой и маскулинной рубашки, которая может быть застегнута только частично.
В этом году все главные модницы будут ностальгировать по 2000-м, примеряя похожие образы. Так, сочетание джинсов с заниженной талией, пояса с пайетками, топа с видимым логотипом, сумки-багета и очков с цветными линзами – настоящий взрыв из прошлого.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан поделился с модницами секретами о вещах, которые могут испортить образ. Так, от этих предметов он рекомендует избавиться.