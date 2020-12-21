С чем носить свитер с высоким горлом зимой 2021: топ-5 трендовых вариантов

Юля Ухина Мода 17:36, 21.12.2020

Уютный шерстяной свитер с высоким горлом – идеальная вещь для холодного время года. Без нее него не обходится ни один базовый гардероб.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет, с чем носить объемный свитер с горловиной этой зимой. К слову, в 2021 году в моде будут модели в стиле оверсайз.

С джинсами

Никогда не выходящие из моды джинсы придут кстати и в случае с объемным свитером с высоким горлом. Скинни, бойфренды или клеш – выбор только за вами. Уравновесить образ можно с помощью ультрапопулярных сейчас ботинок-челси.

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С белой рубашкой

Если вы хотите оставаться верной стилю oversize и не выбиваться из трендов, то под свой свитер надевайте мужскую белую рубашку. Рукава свитера можно небрежно закатать, чтобы было видно манжеты и, конечно, часы. Сочетайте его с узкими джинсами и ботинками на каблуке.

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С пальто

Беспроигрышное, а главное действительно теплое комбо по праву достается свитеру и пальто. Дополнить модный look можно джинсами, или же юбкой. Нужного настроения образу также придадут высокие кожаные сапоги на каблуках.

pinterest.com
vogue.com

С кожей

Кожа – повелительница трендов этого сезона. Именно она поможет обыграть объемный вязаный свитер с высоким горлом самым правильным образом. Это может быть юбка, джинсы или же сарафан – выбор за вами. Дополнить свой образ вы можете грубыми ботинками на толстой подошве и рюкзаком.

glamour.pl
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С юбкой

Длинные свитера с высоким горлом сочетаются с юбками длины миди и макси. Также переднюю часть свитера можно заправить, подчеркнув талию.В качестве обуви можно выбрать высокие кожаные ботфорты, казаки, челси.

pinterest.com
pinterest.com

Как сообщал OBOZREVATEL, с помощью одежды можно скрыть недостатки, выгодно подчеркнуть достоинства и при желании полностью изменить пропорции фигуры, сделав себя стройнее или выше. Но есть такие предметы гардероба, которые способны изуродовать даже модельные параметры.

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