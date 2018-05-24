Основа любого гардероба состоит из базовых вещей. Одним из таких предметов одежды смело могут стать белые джинсы. Их преимущество в том, что они всегда выглядят нарядно, легко сочетаются с множеством других цветов и вещей, им подвластен практически любой стиль, и они отлично подходят для летнего сезона.

На сегодняшний день существует огромный выбор джинсов, каждая девушка может подобрать для себя подходящий фасон. Летом 2018 актуальными остаются укороченные модели джинсов, высокая талия, модели с отворотами, различными потертостями и рваными краями, свободные бойфренды, широкие модели oversize и джинсы-клеш из 90-х. А также в тренде бахрома, оборки, пайетки, накладные карманы.

Для того, чтобы белые джинсы действительно стали универсальной базовой вещью, стоит обратить внимание на:

качество ткани (выворачиваем вещь и смотрим состав ткани на этикетке — разный состав ткани имеет разный запас прочности),фурнитура и качество прострочки. посадка по фигуре (подбирайте белые джинсы с учетом пропорций фигуры (типом фигуры)). Так, например, скинни и укороченные модели подойдут для стройных и высоких женщин. Если у вас небольшой рост, выбирайте джинсы бойфренды прямого кроя или удлиненные джинсы с завышенной талией. Если вы хотите визуально уменьшить бедра, то вам подойдут джинсы прямого кроя, джинсы со стрелками или клеш с середины бедра. Обратите внимание, чтобы самая широкая часть брюк не была шире ваших бедер, иначе это будет смотреться несуразно. Тем, кто наоборот хочет визуально увеличить бедра, стоит обратить внимание на mom jeans, бойфренды прямого кроя, широкие джинсы и скинни с правильно подобранным верхом.

Этим летом белые джинсы актуально носить с вещами красного цвета, нежно-розового, небесно-голубого, лавандового, фиолетового, сливочного, карамельного, бежевого, крем-брюле, оттенками желтого (особенно горчичного тона).

Также популярными остаются вещи в принт. Клетка, полоска, горох, цветочные узоры отличные друзья белых джинсов. Так, для образа в морском стиле прекрасно подойдут широкие белые джинсы со стрелками и топ в горизонтальную черно-белую полоску. Данный аутфит можно надеть и в городе, и на морском побережье. Для романтического образа отдайте предпочтение облегающим белым джинсам скинни, которые стоит дополнить женственной блузой с цветочным принтом. Попробуйте сменить аксессуары, заменить блузу белым базовым топом, накинуть на плечи жакет свободного кроя и тут же готов деловой лук для выхода на работу. Как видите на самом деле с белыми джинсами можно составить огромное количество комплектов, так как они легко комбинируются с различными жакетами, блейзерами, свитерами, блузами, рубашками, футболками, топами, что дает возможность экспериментировать и создавать интересные стильные аутфиты на каждый день. Что касается обуви, то и тут выбор огромный. К белым джинсам подходят как кроссовки, кеды, мокасины, так и туфли-лодочки, мюли, слингбэки, сандалии.